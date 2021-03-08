سلطة التونة بالمايونيز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 12:09 مساء

سلطة التونة الرائعة بالمايونيز تعتبر طبقا خفيفا وسريعا ومثاليا لممارسي رياضة بناء الأجسام، لأن التونة من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتين.
يمكن تحضير هذه الوجبة بسرعة فائقة لا تتجاوز العشر دقائق بمكونات بسيطة ومتوافرة في كل منزل، كما أنها مناسبة كطبق صحي للحمية الغذائية، ويمكننا في هذه الحالة الاستغناء عن المايونيز تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
علبة تونة قطع
2 ملعقة طعام من المايونيز
ملعقة صغيرة من الخردل
علبة ذرة صفراء صغيرة
عصير نصف ليمونة
حبة فلفل أخضر مقطعة مكعبات صغيرة
2 ملعقة طعام من حلقات الزيتون أسود
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
ربع ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة التحضير
- نتخلص من زيت التونة ثم نضع كل من التونة، الذرة، الفلفل الأخضر، الزيتون في وعاء ثم نضيف المايونيز والخردل وعصير الليمون.
- نضيف الفلفل الأسود والبابريكا ونخلط جميع المكونات معاً لتصبح سلطة التونة جاهزة للتقديم.

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