حساء العدس والشوفان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 10:38 صباحا

شوربة العدس والشوفان تتميز بمذاقها الرائع وفوائدها الغذائية الكثيرة، فالعدس يقوي مناعة الجسم ويمنع هشاشة العظام ويحمي القلب وغير ذلك، وأما الشوفان فمن المعروف أنه يحتوي على الألياف الغذائية التي تشعر بالشبع وتعزز الجهاز المناعي، وهو مصدر مثالي للبروتينات التي تنظم عملية الهضم، وأما تحضيرها فهو سهل للغاية ويمكن تقديمها في أي وقت تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1 ½ كأس عدس أحمر مجروش
بقدونس مفروم ناعم
3 ملاعق طعام زيت نباتي
5 ملاعق طعام شوفان
6 كئوس ماء
ملح حسب الذوق
زعفران
ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة نعنع يابس
ملعقة صغيرة زعتر مجفف

طريقة التحضير
- نغسل العدس جيداً ثم نضعه في قدر عميق ونضيف عليه الماء ثم نغطي القدر ونتركه يغلي على نار عالية.
نزيل الغطاء ونزيل الزفرة التي تظهر في الأعلى ثم نترك العدس على نار هادئة حتى ينضج.
- بعدها نزيل الغطاء ونضيف الشوفان والزيت والبهارات أي الملح والكركم والكمون والنعنع والزعتر والزعفران ونحرك المكونات جيداً.
- نترك الشوربة على نار متوسطة إلى هادئة حتى يصبح قوامها سميكاً مع التحريك من حين لآخر.
نهرس الشوربة بالخلاط كي يصبح المزيج ناعماً ونتركها تغلي لدقيقة.
- نطفئ النار ونضيف البقدونس المفروم حسب الذوق، وبذلك تكون شوربة العدس والشوفان جاهزة للتقديم.

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