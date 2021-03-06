باذنجان بالموتزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 03:59 مساء

يعد الباذنجان بالجبنة الموتزاريلا من أشهى الأطباق التي يمكن أن تحضر بكل سهولة وسرعة، وهو من الخضراوات الغنية بالعديد من الفيتامينات و الحديد، ويعد من الأطباق اللذيذة للغاية خصوصا بالحشوة المميزة من الخضار، وبرش الموتزاريلا، تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك.

المكونات
2 حبة باذنجان كبيرة
زيت زيتون
برش موزاريلا
3 ملاعق طعام زيت نباتي
3 طماطم مفرومة
فلفل حار مفروم
بصلة مفرومة
½ ملعقة طعام معجون طماطم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو

طريقة التحضير
- نقطع الباذنجان طولياً إلى نصفين دون تقشيره وندهنه بزيت الزيتون جيداً من جميع الأطراف.
- نضع شرائح الباذنجان في صينية ثم نشغل مشواة الفرن ونضع الصينية فيه ونشويه جيداً.
- نضع زيتا في مقلاة ونضيف البصلة ونحرك حتى تذبل ثم نضيف الفلفل الحار ونحرك جيداً.
- نضيف الطماطم المفرومة ونحرك ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والأحمر ومعجون الطماطم ونحرك حتى يتسبك الصوص.
- نضغط على الباذنجان قليلاً حتى نضع فيه الحشوة، حيث نضع برش موزاريلا على الشرائح ثم نوزع عليها الحشوة ثم نضع المزيد من الموزاريلا.
- نعيد الصينية إلى الفرن ونشغل المشواة فقط حتى تذوب الجبنة، وبذلك يكون الطبق جاهزاً للتقديم.

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