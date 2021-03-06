باذنجان بالموتزاريلا

يعد الباذنجان بالجبنة الموتزاريلا من أشهى الأطباق التي يمكن أن تحضر بكل سهولة وسرعة، وهو من الخضراوات الغنية بالعديد من الفيتامينات و الحديد، ويعد من الأطباق اللذيذة للغاية خصوصا بالحشوة المميزة من الخضار، وبرش الموتزاريلا، تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك.

المكونات

2 حبة باذنجان كبيرة

زيت زيتون

برش موزاريلا

3 ملاعق طعام زيت نباتي

3 طماطم مفرومة

فلفل حار مفروم

بصلة مفرومة

½ ملعقة طعام معجون طماطم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو

طريقة التحضير

- نقطع الباذنجان طولياً إلى نصفين دون تقشيره وندهنه بزيت الزيتون جيداً من جميع الأطراف.

- نضع شرائح الباذنجان في صينية ثم نشغل مشواة الفرن ونضع الصينية فيه ونشويه جيداً.

- نضع زيتا في مقلاة ونضيف البصلة ونحرك حتى تذبل ثم نضيف الفلفل الحار ونحرك جيداً.

- نضيف الطماطم المفرومة ونحرك ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والأحمر ومعجون الطماطم ونحرك حتى يتسبك الصوص.

- نضغط على الباذنجان قليلاً حتى نضع فيه الحشوة، حيث نضع برش موزاريلا على الشرائح ثم نوزع عليها الحشوة ثم نضع المزيد من الموزاريلا.

- نعيد الصينية إلى الفرن ونشغل المشواة فقط حتى تذوب الجبنة، وبذلك يكون الطبق جاهزاً للتقديم.