كيكة هشة دون دحي وحليب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 12:30 مساء

الكيكة الهشة دون دحي هي من الوصفات السهلة والسريعة التي تتميز بأنها هشة وطرية ولا تحتوي على الدحي أو الحليب وسيحبها أطفالك وعائلتك في كل الأوقات، تعلميها معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب ماء
2 ملعقة صغيرة خل
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
½ كوب زيت
1 ¾ كوب طحين
كوب سكر بودرة
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا
رشة ملح

للتزيين:
كريمة شانتيه

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلاً من الماء والخل والفانيليا والزيت ونحرك.
- ننخل فوقها كلاً من الطحين والسكر والبيكنغ باودر والبيكنغ صودا والملح.
- نحرك المكونات بهدوء وباتجاه واحد حتى تمتزج تماماً ثم ندهن قالب الكيك ونرشه بالطحين ونصب فيه المزيج ونضع القالب في فرن محمى مسبقاً ونتركه حتى تنضج الكيكة حسب نوع الفرن لنحو 25-30 دقيقة.
- نخرج الكيكة ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نزينها بالكريمة شانتيه حسب الذوق وبذلك تكون الكيكة جاهزة للتقديم.

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كيكة هشة دون دحي وحليب