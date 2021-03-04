اليويو التونسي

(أرشيفية: الإنترنت)

يعرف المطبخ التونسيّ بالعديد من أصناف الحلويّات الشهيّة، التي يتناولها الجميع لطعمها المحبّب والحلو، وهي كثيرة ومتنوّعة، ويعتبر اليويو التّونسي أشهى أطباق الحلويّات المشهورة في تونس، وبعض دول المغرب العربيّ، وهو طبق سريع التّحضير ويقدّم في مناسباتٍ مختلفةٍ، لذا نقدم إليك طريقة تحضيره حسب موقع «موضوع».

المكوّنات العجينة:

500 غرام من الدّقيق الأبيض.

زيت نباتي للقلي.

5 بيضات.

5 ملاعق كبيرة من السكّر الأبيض.

5 ملاعق كبيرة من الزيت (زيت ذرة أو زيت عبّاد الشمس).

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفانيلّا البودرة.

ملعقتان كبيرتان من السّمسم الأبيض غير المحمّص.

القطر:

ثلاثة أكواب من السكّر الأبيض.

ثلاثة أكواب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة من القرفة (حسب الرّغبة).

طريقة تّحضير العجينة:

اخفقي البيض والسكّر بشكل جيّدٍ في وعاء منفصل.

أضيفي كلّاً من السّمسم، والزّيت، والفانيلّا إلى خليط البيض السّابق، وحرّكيه جيّدا حتّى تتداخل جميع المكوّنات، وتشكّل مزيجا متجانسا.

اخلطي الخميرة مع الدّقيق في وعاء منفصل، ثمّ ابدئي بإضافة الدّقيق إلى الخليط السّابق تدريجيّا مع استمرار الخلط بالملعقة، حتّى تتكوّن لديكِ عجينة متماسكة وطريّة.

افردي العجينة بواسطة الشّوبك على سطح مستوٍ بحيث تكون بسمك 1 سم تقريبا.

قطّعي العجينة المفرودة على شكل دوائر مفرغة من الوسط.

ضعي زيت القلي في مقلاة، وسخّنيه قليلاً.

ابدئي بوضع دوائر العجينة المقطّعة في الزّيت بواسطة ملعقة مخصّصة، واقليها جيّداً إلى أن تتحمّر من الأسفل، ثمّ اقلبيها على الوجه الآخر، حتّى يكتمل تحميرها خلال دقائق معدودة، وتصبح ذات لون ذهبيّ مائل إلى البنيّ. صفّي الدّوائر المقليّة من الزّيت، وضعيها في القطر فترةً بسيطةً، ثمّ أخرجيها لتبرد قليلاً وضعيها في طبق التّقديم.

القطر: اخلطي الماء مع السكّر وعصير الليمون في إناء، وضعيه على النّار على درجة حرارة مرتفعة، مع التّحريك المستمرّ حتّى يذوب السكّر ويغلي المزيج. اخفضي الحرارة قليلا، واتركي المزيج ليستمرّ في الغليان حتّى يصبح سائلا كثيفا خلال دقائق.

ارفعيه عن النّار، وضعي فيه حبّات العجينة المقليّة لتكتسب الطّراوة والحلاوة التي ترغبين.