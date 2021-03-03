بطاطا ودجز

أجنحة البطاطا أو البطاطا ودجز من أشهى المأكولات وأكثرها إقبالًا من الصغار والكبار، تعرفوا معنا على طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب حليب.

5 حبات بطاطا.

كوب دقيق.

بيضة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات بطاطا.

ملعقة كبيرة ملح.

زيت للقلي​​​​​​.

طريقة التحضير

- أولاً اغسلي البطاطا جيدًا من الأوساخ والأتربة حتى تصبح القشرة نظيفة، ثم قطعي البطاطا إلى شرائح سميكة.

- ضعي كمية من الماء على النار، ودعيها تغلي، ثم أضيفي البطاطا واسلقيها نصف سلقة فقط دون أن تصبح طرية.

- صفي البطاطا من الماء، ومن ثم قومي بتتبيلها بالملح، والبابريكا، والثوم، والفلفل الأسود وبهارات البطاطا.

- ضعي كمية وفيرة من الزيت على النار، واتركيه حتى يسخن تمامًا، ثم أضيفي البطاطا، واقليها حتى تصبح ذهبية اللون.

- قدمي البطاطا ودجز مع المايونيز والكاتشب.