بطاطا ودجز

أجنحة البطاطا أو البطاطا ودجز من أشهى المأكولات وأكثرها إقبالًا من الصغار والكبار، تعرفوا معنا على طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوب حليب.
5 حبات بطاطا.
كوب دقيق.
بيضة.
ملعقة صغيرة بابريكا.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة بهارات بطاطا.
ملعقة كبيرة ملح.
زيت للقلي.
طريقة التحضير
- أولاً اغسلي البطاطا جيدًا من الأوساخ والأتربة حتى تصبح القشرة نظيفة، ثم قطعي البطاطا إلى شرائح سميكة.
- ضعي كمية من الماء على النار، ودعيها تغلي، ثم أضيفي البطاطا واسلقيها نصف سلقة فقط دون أن تصبح طرية.
- صفي البطاطا من الماء، ومن ثم قومي بتتبيلها بالملح، والبابريكا، والثوم، والفلفل الأسود وبهارات البطاطا.
- ضعي كمية وفيرة من الزيت على النار، واتركيه حتى يسخن تمامًا، ثم أضيفي البطاطا، واقليها حتى تصبح ذهبية اللون.
- قدمي البطاطا ودجز مع المايونيز والكاتشب.