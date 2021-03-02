بان كيك بالجبنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 12:36 مساء
بان كيك بالجبنة (الإنترنت)

إليك طريقة عمل بان كيك بالجبنة، لتكون وجبة للإفطار سهلة التحضير و شهية، حسب «شملولة».

المقادير
2 كوب دقيق
كوب ونصف كوب حليب
نصف كوب جبنة بيضاء
2 بيضة
2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة بيكنغ بودر
رشة فلفل أسود
رشة سكر
رشة ملح

خطوات التحضير
يوضع الحليب في الخلاط، ويضاف إليه الجبنة والبيض والزيت، ويضرب جيداً.
يضاف الملح والسكر والبيكينغ باودر والدقيق والفلفل الأسود، ويضرب مرة أخرى حتى يتجانس ونحصل على خليط شبه سائل.
يوضع الزيت في مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار حتى يسخن.
يصب الخليط في المقلاة ليكون أقراصا متوسطة الحجم.
يقلب على الجانبين حتى يحمر، وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية.
يوضع في الطبق ويقدم.. وصحتين.

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