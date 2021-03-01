كيكة الأرز

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كيكة الأرز هي تغيير عن أنواع الكيك التي اعتدنا عليها،عليك تجربتها والتمتع من مذاقها الشهي

المكونات

2 بيضة

1 ½ كوب رز منقوع لساعتين

كوب من حبات الذرة الصفراء

3 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة كبيرة بيكنغ باودر

طريقة التحضير

- نغسل الأرز جيداً وننقعه في الماء لحوالي ساعتين.

نضع في الخلاط الكهربائي كلاً من البيض والرز المنقوع ونشغله حتى يطحن الرز تماماً .

- نضيف الذرة والسكر ونشغل الخلاط حتى تختلط المكونات جيداً.

- نضع المزيج في وعاء ونضيف البيكنغ باودر ونحرك حتى يختفي في المزيج تماماً .

- ندهن قالب الكيك جيداً ونرشه بالطحين ثم نصب مزيج الكيك في القالب ونضعه في الفرن على حرارة 180 لحوالي 40-45 دقيقة حتى ينضج.

- نخرج الكيك من الفرن ونتركه يبرد ثم نزيله من القالب ونضعه في طبق التقديم ونقطعه وبذلك يكون جاهزاً.