كيكة الأرز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 01:40 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كيكة الأرز هي تغيير عن أنواع الكيك التي اعتدنا عليها،عليك تجربتها والتمتع من مذاقها الشهي

المكونات
2 بيضة
1 ½ كوب رز منقوع لساعتين
كوب من حبات الذرة الصفراء
3 ملاعق كبيرة سكر
ملعقة كبيرة بيكنغ باودر
طريقة التحضير
- نغسل الأرز جيداً وننقعه في الماء لحوالي ساعتين.
نضع في الخلاط الكهربائي كلاً من البيض والرز المنقوع ونشغله حتى يطحن الرز تماماً .
- نضيف الذرة والسكر ونشغل الخلاط حتى تختلط المكونات جيداً.
- نضع المزيج في وعاء ونضيف البيكنغ باودر ونحرك حتى يختفي في المزيج تماماً .
- ندهن قالب الكيك جيداً ونرشه بالطحين ثم نصب مزيج الكيك في القالب ونضعه في الفرن على حرارة 180 لحوالي 40-45 دقيقة حتى ينضج.
- نخرج الكيك من الفرن ونتركه يبرد ثم نزيله من القالب ونضعه في طبق التقديم ونقطعه وبذلك يكون جاهزاً.

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