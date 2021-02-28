عجة البطاطا والدحي

عجة البطاطا المبشورة بالدحي وصفة اقتصادية وسريعة التحضير ومكوناتها متوافرة في البيت، فهي عبارة عن بطاطا وبيض وتوابل تُشكل أقراص وتُقلى وتقدم.

تعرفي على طريقتها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 حبات بطاطا متوسطة

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 فصوص ثوم مهروس

بصلة مبشورة

2 حبة بيض

2 ملعقة كبيرة طحين

زيت للقلي

طريقة التحضير

- نغسل البطاطس جيداً ثم نبشرها ونضعها في وعاء جانباً.

- نتبل البطاطا فنضيف كلاً من الملح والفلفل الأسود والثوم والبصل ونحرك حتى تختلط المكونات جيداً.

نضيف البيض والطحين ونحرك حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

- نضع الزيت في مقلاة ونضع ملاعق كبيرة من المزيج فيها ونقلي العجة على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية من الطرفين.

نكرر العملية حتى انتهاء الكمية ونضعها في طبق التقديم وإلى جانبها كاتشب أو مايونيز حسب الذوق وبذلك تكون العجة جاهزة للتقديم.