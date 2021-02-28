عجة البطاطا والدحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 11:59 صباحا

عجة البطاطا المبشورة بالدحي وصفة اقتصادية وسريعة التحضير ومكوناتها متوافرة في البيت، فهي عبارة عن بطاطا وبيض وتوابل تُشكل أقراص وتُقلى وتقدم.
تعرفي على طريقتها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
4 حبات بطاطا متوسطة
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
3 فصوص ثوم مهروس
بصلة مبشورة
2 حبة بيض
2 ملعقة كبيرة طحين
زيت للقلي

طريقة التحضير
- نغسل البطاطس جيداً ثم نبشرها ونضعها في وعاء جانباً.
- نتبل البطاطا فنضيف كلاً من الملح والفلفل الأسود والثوم والبصل ونحرك حتى تختلط المكونات جيداً.
نضيف البيض والطحين ونحرك حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- نضع الزيت في مقلاة ونضع ملاعق كبيرة من المزيج فيها ونقلي العجة على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية من الطرفين.
نكرر العملية حتى انتهاء الكمية ونضعها في طبق التقديم وإلى جانبها كاتشب أو مايونيز حسب الذوق وبذلك تكون العجة جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أشكر التريكي ومتأسف على غياب الدعم لزكريا بعد تمثيله ...
رياضة محلية
ليبيا تضيف مزيد القلائد في بطولة العرب للتايكوندو
رياضة محلية
مكتب «دبيبة» يعلن سحب المركز الأول من الفائز بشعار الحكومة وتصعيد المركز الثاني
ليبيا
الزناد يواجه المدمر الروسي في بلجيكا 28 مارس
رياضة محلية
مجلس النواب الأميركي يقر خطة تحفيز الاقتصاد البالغ قدرها 1.9 تريليون دولار
اقتصاد
ليلى اللافي: يجب تفنيد أية تبريرات ثقافية أو دينية للعنف ضد المرأة
ليبيا
السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»
عربى
بدء عملية إنقاذ 317 طالبة خطفن من مدرسة شمال غرب نيجيريا
دولى
وليامز تعلق على وجود صورة القذافي خلال لقائها مع السراج
ليبيا
جريدة «الوسط»: جلسة منح الثقة تتأرجح بين سرت وغدامس
ليبيا
تقرير: العدالة في ليبيا لا تزال بعيدة المنال بعد 10 سنوات من إحالة ملفها إلى ...
ليبيا
ترقب فرنسي لـ«وصفة أميركية» تُخلي ليبيا من «الوجود الروسي والتركي»
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ملقة تستقبل أول حافلة ذاتية القيادة