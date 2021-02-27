كريب السبانخ بالجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير كريب السبانخ بالجبن وصوص البشاميل وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

شرائح

كريب

ثمرة بصل مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت

6 أكواب سبانخ مفرومة

كوب مشروم مقطع

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

1/2 كوب عين جمل مجروش

صوص بشاميل

جبن موزاريلا مبشور

طريقة التحضير

- في اناء كبير الحجم على نار عالية ضعي الزيت يسخن ثم ضعي البصل وقلبي حتى يذبل.

- ضعي السبانخ والمشروم على البصل وقلبي حتى يصبح المزيج طريا.

- تبلي السبانخ بالملح والفلفل ثم ضعي عين الجمل وقلبي ثم اتركيها حتى تبرد.

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

قومي بحشو شرائح الكريب بمزيج السبانخ ثم قومي بلفها ووضعها في صينية قابلة للاستخدام في الفرن.

- ضعي صوص البشاميل على شرائح الكريب في الصينية ثم ضعي الجبن الموزاريلا ووزعيهما جيدا.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.