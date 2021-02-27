كريب السبانخ بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 12:06 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كريب السبانخ بالجبن وصوص البشاميل وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
شرائح
كريب
ثمرة بصل مفروم
3 ملاعق كبيرة زيت
6 أكواب سبانخ مفرومة
كوب مشروم مقطع
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة
1/2 كوب عين جمل مجروش
صوص بشاميل
جبن موزاريلا مبشور

طريقة التحضير
- في اناء كبير الحجم على نار عالية ضعي الزيت يسخن ثم ضعي البصل وقلبي حتى يذبل.
- ضعي السبانخ والمشروم على البصل وقلبي حتى يصبح المزيج طريا.
- تبلي السبانخ بالملح والفلفل ثم ضعي عين الجمل وقلبي ثم اتركيها حتى تبرد.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
قومي بحشو شرائح الكريب بمزيج السبانخ ثم قومي بلفها ووضعها في صينية قابلة للاستخدام في الفرن.
- ضعي صوص البشاميل على شرائح الكريب في الصينية ثم ضعي الجبن الموزاريلا ووزعيهما جيدا.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.

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