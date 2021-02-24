فطيرة الجبن في 15 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 11:59 صباحا

فطيرة الجبن السريعة ستكون من الوصفات المفضلة لديكم على الفطور أو العشاء، فهي عبارة عن فطيرة بحشوة شهية من الجبن والخضار توضع في الفرن وتقدم. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
لتحضير العجينة:
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة خميرة فورية
بيضة
كوب حليب دافئ
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 كوب طحين
½ ملعقة صغيرة ملح
لتحضير الحشوة:
1 ½ كوب برش شيدر
1 ½ كوب جبنة بيضاء
2 حبة فلفل رومي ملون مقطع
2 ملعقة كبيرة شبت
ملعقة كبيرة سمسم
ملعقة كبيرة حبة بركة
لدهن العجين:
صفار بيضة

طريقة التحضير
- نضع الحليب الدافئ في وعاء ونضيف زيت الزيتون والبيض والسكر والملح والخميرة ونخلط المكونات جيدًا.
- نضيف الطحين ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ولاصقة قليلاً ثم نغطيها ونتركها تختمر نحو ساعة جانبًا.
- نضع في وعاء كلاً من برش الشيدر والجبنة البيضاء والفلفل الملون المقطع ناعمًا، وحبة البركة والسمسم والشبت ونخلط جيدًا.
- نضع نصف الكمية جانبًا ونشكل كرة من النصف المتبقي.
- نرش سطحًا مستويًا بالدقيق ونضع العجينة ونرش عليها الطحين ونعجنها ثم نفردها بيدنا قليلاً ونضع كرة الحشوة فيها ونغلقها بإحكام.
- نضغط على العجينة حتى يصبح شكلها كالفطيرة ثم نضع العجينة في صينية الفرن على ورق زبدة وندهنها بصفار البيض ونضع بقية الحشوة أعلاها.
نضع الصينية بالفرن على حرارة 180 درجة لنحو 25 دقيقة ثم نخرجها، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

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