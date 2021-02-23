التبولة على الطريقة الشامية

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة التبولة الشهية على الطريقة الشامية واعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «المطبخ»

المكوّنات

2 حبة بصل متوسطة

3 حزم معدنوس

3 حبات طماطم متوسطة الحجم

½ حزمة نعناع

¾ كوب برغل

ملح حسب الرغبة

½ كوب من عصير الليمون الحامض وإضافته حسب الرغبة

¼ كوب زيت زيتون وتتم إضافته حسب الرغبة

طريقة التحضير

- تنقى أوراق المعدنوس والنعناع بحيث يتم التأكد من خلوها من أية أوراق صفراء، وبعد غسلها تُصفُّ عيدان المعدنوس و النعناع بجانب بعضها البعض صفًّا واحدًا وتُفرم فرمًا ناعمًا.

- يُفرم البصل إلى قطع صغيرة جدًا وتقطع البندورة بنفس الطريقة، ثم تُخلط المواد التي تم تحضيرها مع بعضها.

- يُغسل البرغل الناعم جيدًا ثم يوضغ في المصفاة لبضع دقائق إلى أن يصفى من الماء تمامًا، ومن ثم يوضع في الصحن المراد وضع التبولة فيه ويصب عليه الليمون ويترك لبضع دقائق.

- تُوضع المواد المجهزة داخل الطبق وتخلط جميعًا مع البرغل وباقي المكونات جيدًا ثم يضاف الملح وزيت الزيتون ويقلبوا مرة أخرى.