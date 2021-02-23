بانكيك الموز الشهي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 12:13 مساء

حضري بانكيك الموز الشهي لأطفالك بطريقة سهلة وفي وقت قليل واستمتعي بمذاقه الشهي من مطبخك.

المكونات
3 حبات بيض (يُفصل زلال البيض عن صفاره)..
1 ½ كوب حليب.
ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.
1 ½ كوب دقيق.
ملعقة صغيرة سكر.
½ ملعقة صغيرة ملح.
3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
2 موز مقطع إلى دوائر رفيعة.
¼ ملعقة صغيرة عصير ليمون.
ملعقة كبيرة سكر ناعم.
قشدة حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- اخلطي جميع المكونات، باستثناء زلال البيض، بالترتيب المذكور. اخفقي زلال البيض إلى أن تتكون الرغوة، ثم اسكبيه فوق الخليط السابق.
- ضعي ملعقتين صغيرتين من الخليط في مقلاة غير لاصقة وحركيها لتتكون لديك بانكيك وقلبيها على الجانبين على نارٍ متوسطة.
- قومي بقلي دوائر الموز في ملعقة كبيرة من الزبدة على نارٍ منخفضة لدقيقتين ثم أضيفي ½ ملعقة صغيرة من عصير الحامض وارفعيها عن النار.
- اخفقي بعض الكريمة مع ملعقة كبيرة من السكر، وعند التقديم، ضعي بعض الكريمة على البانكيك وزينيها بدوائر الموز وتصبح جاهزة للتقديم.

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