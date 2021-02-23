بانكيك الموز الشهي

حضري بانكيك الموز الشهي لأطفالك بطريقة سهلة وفي وقت قليل واستمتعي بمذاقه الشهي من مطبخك.

المكونات

3 حبات بيض (يُفصل زلال البيض عن صفاره)..

1 ½ كوب حليب.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

1 ½ كوب دقيق.

ملعقة صغيرة سكر.

½ ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

2 موز مقطع إلى دوائر رفيعة.

¼ ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

قشدة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- اخلطي جميع المكونات، باستثناء زلال البيض، بالترتيب المذكور. اخفقي زلال البيض إلى أن تتكون الرغوة، ثم اسكبيه فوق الخليط السابق.

- ضعي ملعقتين صغيرتين من الخليط في مقلاة غير لاصقة وحركيها لتتكون لديك بانكيك وقلبيها على الجانبين على نارٍ متوسطة.

- قومي بقلي دوائر الموز في ملعقة كبيرة من الزبدة على نارٍ منخفضة لدقيقتين ثم أضيفي ½ ملعقة صغيرة من عصير الحامض وارفعيها عن النار.

- اخفقي بعض الكريمة مع ملعقة كبيرة من السكر، وعند التقديم، ضعي بعض الكريمة على البانكيك وزينيها بدوائر الموز وتصبح جاهزة للتقديم.