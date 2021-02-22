كوكيز ليمون شهي

اعرفي معنا على طريقة تحضير كوكيز الليمون الشهي و اعديه في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديدكي وفقا لموقع "شهية".

المكوّنات

2 ½ أكواب دقيق

2 ملاعق صغيرة بايكينغ باودر

½ ملعقة صغيرة ملح

½ كوب زبدة

½ كوب سكر

بيض

½ علبة الحليب المكثف المحلى

2 ملاعق كبيرة عصير الليمون الحامض

ملعقة صغيرة برش قشر الليمون

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

طبقة السكر

كوب سكر ناعم

2 ملاعق كبيرة ماء

ملاعق كبيرة عصير الليمون الحامض

كوب حليب بودرة

طريقة التحضير

- قومي بنخل الدقيق، ومسحوق الخبز، والملح معاً في وعاء وضعيه جانباً.

- اخفقي الزبدة، والسكر، والبيض، والحليب المكثف ليصبح المزيج سلساً. أضيفي إليه عصير الليمون، وبشر الليمون، وخلاصة الفانيليا، واخفقي جيداً، ثم ضعي خليط الدقيق عليها ليصبح لديك عجينة لينة.

- قومي بتقسيم العجينة إلى 2-3 كرات، لفيها بورق البلاستيك وضعيها في الثلاجة لساعة واحدة حتى تبرد.

- حمي الفرن على 175° درجة مئوية. باستخدام شوبك، قومي بفرد كل العجينة بسماكة 4 سم على سطحٍ مغطى بالدقيق، اقطعي العجين بقاطعة على شكل قلب أو أي شكلٍ تريدينه ثم واخبزيها في الفرن لـمدة 10-12 دقيقة ثم أخرجيها ودعيها تبرد.

لإعداد كريمة الليمون:

- قومي بمزج السكر الناعم مع عصير الليمون الحامض والماء لتحضير العجينة.

- أنزلي بعض طبقة السكر على الكوكيز باستخدام أنبوب الكريمة. خزني الكوكيز في وعاءٍ يحبس الهواء.