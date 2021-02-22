كوكيز ليمون شهي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 11:58 صباحا

اعرفي معنا على طريقة تحضير كوكيز الليمون الشهي و اعديه في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديدكي وفقا لموقع "شهية".

المكوّنات
2 ½ أكواب دقيق
2 ملاعق صغيرة بايكينغ باودر
½ ملعقة صغيرة ملح
½ كوب زبدة
½ كوب سكر
بيض
½ علبة الحليب المكثف المحلى
2 ملاعق كبيرة عصير الليمون الحامض
ملعقة صغيرة برش قشر الليمون
ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا
طبقة السكر
كوب سكر ناعم
2 ملاعق كبيرة ماء
ملاعق كبيرة عصير الليمون الحامض
كوب حليب بودرة

طريقة التحضير
- قومي بنخل الدقيق، ومسحوق الخبز، والملح معاً في وعاء وضعيه جانباً.
- اخفقي الزبدة، والسكر، والبيض، والحليب المكثف ليصبح المزيج سلساً. أضيفي إليه عصير الليمون، وبشر الليمون، وخلاصة الفانيليا، واخفقي جيداً، ثم ضعي خليط الدقيق عليها ليصبح لديك عجينة لينة.
- قومي بتقسيم العجينة إلى 2-3 كرات، لفيها بورق البلاستيك وضعيها في الثلاجة لساعة واحدة حتى تبرد.
- حمي الفرن على 175° درجة مئوية. باستخدام شوبك، قومي بفرد كل العجينة بسماكة 4 سم على سطحٍ مغطى بالدقيق، اقطعي العجين بقاطعة على شكل قلب أو أي شكلٍ تريدينه ثم واخبزيها في الفرن لـمدة 10-12 دقيقة ثم أخرجيها ودعيها تبرد.
لإعداد كريمة الليمون:
- قومي بمزج السكر الناعم مع عصير الليمون الحامض والماء لتحضير العجينة.
- أنزلي بعض طبقة السكر على الكوكيز باستخدام أنبوب الكريمة. خزني الكوكيز في وعاءٍ يحبس الهواء.

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