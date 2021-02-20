كيك التفاح والموز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 12:07 مساء

كيك التفاح والموز من الحلوى اللذيذة والشهية سهلة التحضير. تعلمي معنا طريقة تحضيرها في مطبخك وأعديها بسهولة.

المكونات
2 حبة تفاح مقطعة.
2 حبة موز مقطعة.
3 بيضات.
ربع كوب حليب سائل.
كوب ونصف سكر.
4 ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
2 كوب دقيق.
ملعقة كبيرة بيكنغ باودر.

طريقة التحضير
- نضع في الخلاط الكهربائي كلاً من التفاح والموز والبيض والحليب والسكر والزبدة ونشغله حتى تمتزج المكونات تماما.
- نضع المزيج في وعاء ونضيف فوقه الطحين ونحرك حتى تمتزج المكونات ثم نضيف البيكنغ باودر ونحرك حتى يختفي في المزيج تماما.
- ندهن قالب الكيك ونرشه بالطحين ونضع المزيج فيه ثم نضعه في الفرن على حرارة 200 لنحو نصف الساعة ونتركه ليبرد ويصبح جاهزا للتقديم.

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