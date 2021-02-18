وجبة دجاج من دون غازات

(أرشيفية: الإنترنت)

غتحتوي هذه الوصفة على كميات أقل من محفزات الغازات مثل البصل والثوم والفلفل الحار لتجنيبك أي لحظات محرجة.

يستبدل غورباريت أيضًا ملح الطعام القياسي بالملح الأسود، مما يساعد على الهضم ويقلل من فرصة نشوء الغازات، وفق موقع «24».

المكونات

دجاج.

فص ثوم مقطّع إلى شرائح.

½ ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة ملح أسود أو حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من بذور الشمر المطحون.

½ علبة طماطم مخلوطة حتى تصبح ناعمة.

فنة من أوراق الحلبة المجففة.

كزبرة مفرومة طازجة.

طريقة التحضير

سخني قدرا عميقا غير لاصق حتى يصبح ساخنًا جدًا. صبي زيت جوز الهند واستمري في التسخين حتى يبدأ الزيت بالغليان. يُرفع عن النار ويُضاف بسرعة بذور الكمون وحبوب الهال والقرنفل.

يُضاف البصل ويُقلى على نار متوسطة حتى يصبح لون البصل بنيا فاتحا. تذكري أن تقلبيه كثيرًا، لا ينبغي أن يستغرق ذلك أكثر من بضع دقائق.

يُضاف الثوم ويُقلى لمدة دقيقة إلى دقيقتين أو حتى يصبح لونه بنيا فاتحا، ثم يرش الكركم والفلفل الحار والملح الأسود. اخلطيه جيدا واتركيه لمدة 20 ثانية.

اخلطي بذور الشمر المطحونة، ثم اسكبي الطماطم المخلوطة مع الزنجبيل وقومي بطهيها لمدة خمس دقائق تقريبًا أو حتى تجف العصائر الزائدة في القدر، ويمكنك رؤية فقاعات صغيرة من الزيت في الصلصة.

تذكري أن تستمري في التحريك من حين لآخر. أضيفي الدجاج إلى المقلاة واخلطيه جيدا واطهيه مع التحريك باستمرار. يجب ألا يستغرق هذا أكثر من 5 دقائق.

صبي ما يكفي من الماء الساخن المغلي لتغطية الدجاج. اتركيه على نار هادئة لمدة 40 دقيقة. تذكري أن تقلبيه من حين لآخر. أضيفي أوراق الحلبة المجففة واخلطيها مع الدجاج نحو 10 دقائق قبل إزالة القدر عن النار. في النهاية قومي بتتبيل الوجبة بالكزبرة المفرومة.