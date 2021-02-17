دحي بالسوسيس والمعدنوس لفطور شهي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 11:07 صباحا

تعلمي معنا طريقة تحضير طبق الدحي مع السوسيس وأعديه في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، نظرًا لنسبة البروتين الكبيرة المتواجدة بالدحي تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
4 بيضات كبيرة
3 أصابع سوسيس شرائح
ملعقتان كبيرتان سمن أو زبد
ملح
فلفل أسود
معدنوس مفروم للتزيين

طريقة التحضير
- في بولة متوسطة، نضع بيضتين، ونخفقهما جيدًاً وفي مقلاة واسعة غير قابلة للالتصاق، نضع الزيت على نار متوسطة حتى يسخن «يقدح».
- نضع قطع السوسيس في المقلاة، ونقلبه حتى يتغير لونه قليلاً، ثم نرفعه جانبًا.
- في نفس المقلاة، نضع البيض المخفوق، ونضع باقي البيض، ثم نوزع فوقه السوسيس ثم نتبله بالملح والفلفل الأسود، ثم نخفف النار جدًا، ونغطيه لمدة دقيقتين حتى ينضج ونضع البيض بالسوسيس في الطبق، ونُزينه بالمعدنوس المفروم.

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