عصير برتقال بالجزر

عصير البرتقال والجزر يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تقوي البصر والمفيدة للكبد والكلى، كما أنه يحافظ على صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب والأوعية الدموية ويعزز الجهاز المناعي، نقدم لك طريقة تحضيره فلي المنزل للاستفادة منه فوائدة المتعددة تعلميه معنا.

المكونات

2 لتر ماء

3 حبات من الجزر

3 حبات من البرتقال

2 حبة من الليمون

كوب سكر

طريقة التحضير

- نقوم بغسل البرتقال والليمون والجزر ثم نقشر البرتقال ونقطعه ونقشر الجزر أيضاً ونقطعه ونبشر الليمون ونقطعه.

- نضع الجزر في وعاء ونضيف عليه لتر من الماء وعندما يغلي الماء نترك الجزر حتى يصبح طرياً.

- نصفي الجزر المسلوق من الماء ونضعه هو والماء جانباً حتى تبرد جيداً.

- نضع نصف كمية البرتقال مع نصف كمية الليمون والجزر وماء السلق في الخلاط ونشغله قليلاً.

- بعدها نضع بقية البرتقال والليمون والجزر ولتر من الماء ثم نشغله حتى تمتزج جميع المكونات معاً.

- نضع العصير في مصفاة حتى نتخلص من البذور والشوائب ثم نضعه في الثلاجة حتى يبرد، وبذلك يكون جاهزاً للتقديم.