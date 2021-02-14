خبز الذرة في خطوات بسيطة

خبز الذرة دون بيض من أنواع الخبز التي تتميز بمذاقها الذي يختلف عن تلك المحضرة بالدقيق العادي فدقيق الذرة مفيد للجسم تعرفي على طريقة التحضير معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

10 أكواب دقيق الذرة

½ كوب طحين أبيض

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة سكر

ظرف بيكنغ باودر

½ كوب زيت نباتي

5 أكواب ماء ساخن

طريقة التحضير

- نضع في وعاء كلاً من دقيق الذرة والطحين الأبيض والملح والسكر.

- نضع البيكنغ باودر فوق المكونات ونحرك المكونات جيداً.

- نضيف الزيت ثم نضيف الماء الساخن بالتدريج مع الاستمرار بالتحريك حتى تمتزج المكونات.

نستمر بالعجن لحوالي خمس دقائق حتى يصبح لدينا عجينة لينة .

- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونضيف العجينة ونسوّي سطحها ونرشها بالطحين ونقطعها.

نضع الصينية بالفرن ونتركها حتى ينضج الخبز ويكتسب لوناً ذهبياً.

- نخرج الخبز ونتركه يبرد تماماً، وبذلك يكون جاهزاً للتقديم.