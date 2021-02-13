حساء اللحم والأرز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 04:49 مساء

في فصل الشتاء نبحث عن حساء يبعث فينا الدفء وللتغيير عن أنواع الحساء المعتادة.
وهنا نقدم إليك حساء الأرز واللحم السهل والسريع لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
كوب أرز مصري منقوع
2 ملعقة كبيرة بقدونس
بصلة مفرومة
نصف ملعقة طعام من معجون الطماطم
¼ كيلو لحمة مفرومة
ملح حسب الذوق
ملعقة صغيرة فلفل أسود
4 أكواب ماء أو مرق دجاج
4 ملاعق كبيرة زيت

طريقة التحضير
- نضع ملعقتين من الزيت في قدر عميق ونضيف البصلة ورشة ملح ونحرك حتى تذبل.
- نضيف اللحم ونقلبه بالزيت قليلاً مع البصل.
- نضيف الأرز فوق البصل ونقلب لدقيقة ثم نضيف المرق ومعجون الطماطم ونترك المكونات على نار عالية حتى تغلي وينضج الأرز.
- نطفئ النار ونضيف البقدونس ونحرك المكونات وتصبح جاهزة للتقديم.

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