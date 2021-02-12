أرز مدخن بالدجاج والخضراوات

يعد الأرز المدخن بالدجاج والخضراوات من الأطباق الرئيسية الغنية بالعديد من الفوائد الغذائية، تعرفي على طريقة تحضيرها وفقا لموقع «شهية».

المكونات:

قطعة فحم ساخنة.

قطعة قصدير.

ملعقة زيت.

لتحضير الخضار والدجاج:

4 ملاعق طعام زيت.

2 صدر دجاج مقطع.

½ كوب بازلاء.

½ كوب جزر.

كوب ذرة.

½ كوب فلفل رومي ألوان.

حبة بصل مقطعة جوانح.

ملح حسب الذوق.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

رشة كاري.

لتحضير الأرز:

2 كوب أرزحبة طويلة.

3 ½ كوب ماء.

ملح حسب الذوق.

ملعقة صغيرة بزار.