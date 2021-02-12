أرز مدخن بالدجاج والخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 فبراير 2021, 11:20 صباحا

يعد الأرز المدخن بالدجاج والخضراوات من الأطباق الرئيسية الغنية بالعديد من الفوائد الغذائية، تعرفي على طريقة تحضيرها وفقا لموقع «شهية».

المكونات:
قطعة فحم ساخنة.
قطعة قصدير.
ملعقة زيت.
لتحضير الخضار والدجاج:
4 ملاعق طعام زيت.
2 صدر دجاج مقطع.
½ كوب بازلاء.
½ كوب جزر.
كوب ذرة.
½ كوب فلفل رومي ألوان.
حبة بصل مقطعة جوانح.
ملح حسب الذوق.
ملعقة صغيرة هيل مطحون.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة فلفل أحمر.
رشة كاري.

لتحضير الأرز:
2 كوب أرزحبة طويلة.
3 ½ كوب ماء.
ملح حسب الذوق.
ملعقة صغيرة بزار.

طريقة التحضير:
- نغسل الرز جيداً وننقعه بالماء ونتركه جانباً.
- نقطع الدجاج والخضار ونضعها في وعاء جانباً.
- نضع الزيت في قدر عميق ونضيف البصل ونحرك حتى يذبل ثم نضيف الدجاج ونقلب قليلاً حتى يتغير لونه.
- نضيف الملح والفلفل الأسود والأحمر والهيل والكاري ونقلب المكونات جيداً حتى تتوزع التوابل.
- نضيف الجزر والبازلاء والذرة والفلفل الألوان ونحرك المكونات حتى تذبل ثم نغطي القدر ونترك المكونات تنضج.
- نضيف الماء ونتركه يغلي ثم نصفي الأرز ونضيفه مع الملح والكركم ونحرك جيداً.
- نترك المكونات على نار عالية حتى تغلي ثم نغطي القدر ونترك الأرز ينضج على نار هادئة.
- نطفئ النار ونضع قطعة قصدير في القدر فوق الأرز ونضع فيها فحما ساخنا ونسكب فوقه الزيت البارد ونغطي القدر ونتركه خمس دقائق.
- نسكب الأرز المدخن بالدجاج والخضار في طبق التقديم وبذلك يكون جاهزاً.

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