الصمون العراقي بالحليب

(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم لك طريقة تحضير الصمون العراقي بالحليب، بحسب موقع «موضوع».

المكونات

أربعة أكواب من الدقيق.

كوب حليب.

ثلث كوب من السكر.

نصف كوب زبدة.

صفار بيضتين كبيرتين.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة أوريجانو أو حسب الرغبة.

ملعقتان صغيرتان ونصف من الخميرة الفورية الناعمة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

طريقة التحضير

تسخين الزبدة والحليب في وعاء صغير، وعلى نار هادئة حتى تذوب الزبدة، ويُصبح الخليط دافئا.

وضع الدقيق، والبيكنغ باودر، والملح، والخميرة في وعاء الخلاط، ثم تثبيت مضرب العجين والتقليب حتى تختلط المكوّنات لعدّة ثوانٍ. إضافة خليط الزبدة والحليب، وصفار البيض، والتشغيل حتى تختلط المكونات مع بعضها، وعلى سرعة بطيئة.

إضافة الأوريجانو، ومن ثم العجن لمدّة خمس إلى ثماني دقائق حتى تُصبح العجينة متجانسة، ثم إضافة القليل من الدقيق كلّما لزم الأمر؛ بحيث يجب أن تكون العجينة لينة.

تشكيل العجينة على شكل كرة، ثم وضعها في وعاء مدهون بالزيت، ودهن سطحها بالزيت، ثم تغليفها بالنايلون، وتركها لنحو ساعة أو أكثر في مكانٍ دافئ إلى أن يتضاعف الحجم، (العجائن الدسمة تحتاج للتخمير إلى وقت طويل).

إحضار صينية مستطيلة أو طبق فرن مقاس (33-23) سم، ثم دهنها بالزيت.

وضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، وفردها إلى دائرة صغيرة من خلال الضّغط عليها قليلاً.

تقطيع العجينة إلى 16 قطعة مُتساوية باستخدام السكين.

أخذ قطعة من العجينة، وجمع أطرافها إلى أسفل حتى تصبح على شكل كرة منتظمة، وذلك بتكرار جذب أطرافها إلى الأسفل إلى أن تصبح كرة ملساء.

وضع باطن الكف على كرة العجينة، والتحريك باتجاه عقارب الساعة بشكل دائري، ولعدّة مرّات حتى ينتظم شكلها. وضع كرات العجينة في الصينية؛ بحيث يكون القاع ملتصقا بالصينية.

ترتيب كرات العجينة (4 × 4) صفوف، حتى تتشكل 16 كرة، ويتم توزيعها بحيث تكون المسافة بينهما بشكلٍ متساوٍ. مسح الكرات ببعضها من الزيت، وثم تغليف الصمون، وتركه في مكان دافئ لمدّة ساعة أو أكثر حتى يتضاعف حجمه.

تسخين الفرن على درجة حرارة 190مْ، ثم إدخال الكرات إلى الفرن لمدّة 20 - 25 دقيقة، حتى تصبح ذات لون ذهبي.

إخراج الصمون العراقي من الفرن، ومن ثم وضع فوطة قطنية خفيفة عليه، لعدة دقائق، وثم يتم تقديمه دافئا.