سلطة الزيتون والمعدنوس الحارة

سلطة الزيتون والمعدنوس الحارة من السلطات الشهية التي يمكن تحضيرها إلى جانب أطباقك الرئيسية، وهي عبارة عن زيتون أخضر ومعدنوس ودبس الرمان وعصير الليمون والكاتشب، تعرفي معنا على الطريقة وأعديها بنفسك بسهولة.

المكونات

½ كيلو زيتون أخضر مقطع.

حبة طماطم مفرومة ناعمة.

باقة معدنوس مفرومة ناعمة.

لتحضير الصوص:

2 ملعقة طعام دبس فلفل حار.

ملعقة صغيرة سكر.

ملح حسب الذوق.

½ كوب كاتشب.

¼ كوب عصير ليمون.

2 ملعقة طعام دبس رمان.