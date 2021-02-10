سلطة الزيتون والمعدنوس الحارة من السلطات الشهية التي يمكن تحضيرها إلى جانب أطباقك الرئيسية، وهي عبارة عن زيتون أخضر ومعدنوس ودبس الرمان وعصير الليمون والكاتشب، تعرفي معنا على الطريقة وأعديها بنفسك بسهولة.
المكونات
½ كيلو زيتون أخضر مقطع.
حبة طماطم مفرومة ناعمة.
باقة معدنوس مفرومة ناعمة.
لتحضير الصوص:
2 ملعقة طعام دبس فلفل حار.
ملعقة صغيرة سكر.
ملح حسب الذوق.
½ كوب كاتشب.
¼ كوب عصير ليمون.
2 ملعقة طعام دبس رمان.
طريقة التحضير
- نغسل الخضار ونقطع الزيتون ونفرم الطماطم والمعدنوس فرماً ناعماً.
- نضع في وعاء كلاً من الزيتون المقطع والطماطم والمعدنوس المفرومين ونحرك جيداً.
- نخلط مكونات الصوص في وعاء فنضع كلاً من الكاتشب ودبس الفلفل والسكر والملح وعصير الليمون ودبس الرمان ونحرك حتى تمتزج تماما.
- نضع الصوص فوق المكونات السابقة ونحرك حتى تمتزج جيداً وتصبح جاهزة للتقديم.