بطاطا هاسلباك بالجبن

بطاطا هاسلباك عبارة عن بطاطا مقطعة شرائح ومشوية بالفرن مع صوص من زيت الزيتون والثوم والجبن تعرفي على طريقة تحضيرها وأعديها لعائلتك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 حبات بطاطا
5 ملعقة طعام زيت زيتون
ملح حسب الذوق
رشة فلفل أسود
رشة بابريكا
2 فص ثوم مفروم
ورق إكليل جبل طازج (اختياري)
برش جبنة موزاريلا أو شيدر
طريقة التحضير
- نغسل البطاطا دون تقشيرها ونقطعها شرائح بحيث لا نصل بالسكين للأسفل وتبقى الشرائح متماسكة (يمكن الاستعانة بملعقة خشبية كي تحد من قطع الشرائح كاملة).
- نضع في وعاء كلاً من زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم وإكليل الجبل ونخلطها جيداً.
باستخدام فرشاة ندهن البطاطا بالمزيج من الخارج وبين الشرائح .
- نضع البطاطا بكيس فرن حراري في صينية الفرن ونغلقه ونثقبه عدة ثقوب بعود أسنان ثم نضع الصينية بالفرن على حرارة 200 لنصف ساعة.
- نخرج البطاطا ونضعها في طبق بايركس ثم نضع برش الجبن بين الشرائح ونضع الطبق بالفرن حتى تسيح الجبنة وتصبح جاهزة للتقديم.