بطاطا هاسلباك بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 12:12 مساء

بطاطا هاسلباك عبارة عن بطاطا مقطعة شرائح ومشوية بالفرن مع صوص من زيت الزيتون والثوم والجبن تعرفي على طريقة تحضيرها وأعديها لعائلتك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 حبات بطاطا
5 ملعقة طعام زيت زيتون
ملح حسب الذوق
رشة فلفل أسود
رشة بابريكا
2 فص ثوم مفروم
ورق إكليل جبل طازج (اختياري)
برش جبنة موزاريلا أو شيدر

طريقة التحضير
- نغسل البطاطا دون تقشيرها ونقطعها شرائح بحيث لا نصل بالسكين للأسفل وتبقى الشرائح متماسكة (يمكن الاستعانة بملعقة خشبية كي تحد من قطع الشرائح كاملة).
- نضع في وعاء كلاً من زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم وإكليل الجبل ونخلطها جيداً.
باستخدام فرشاة ندهن البطاطا بالمزيج من الخارج وبين الشرائح .
- نضع البطاطا بكيس فرن حراري في صينية الفرن ونغلقه ونثقبه عدة ثقوب بعود أسنان ثم نضع الصينية بالفرن على حرارة 200 لنصف ساعة.
- نخرج البطاطا ونضعها في طبق بايركس ثم نضع برش الجبن بين الشرائح ونضع الطبق بالفرن حتى تسيح الجبنة وتصبح جاهزة للتقديم.

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