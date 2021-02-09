كفتة العدس التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 03:26 مساء

كفتة العدس التركية من أنواع الكفتة الشهية والمغذية في الوقت نفسه، كما أنها سهلة وسريعة التحضير، حيث تعجن المكونات معاً وتشكل منها أقراص ثم تُقلى وتُقدم، شاهدي الطريقة معنا وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
2 كوب عدس أخضر (أو بني)
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
بصلة مبشورة
2 فص ثوم مهروس
حبة بيض
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملعقة كبيرة أوراق نعنع طازجة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة فلفل أحمر
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة كبيرة نعنع يابس
1 ½ كوب بقسماط

طريقة التحضير
- نسلق العدس ونصفيه جيداً ثم نضعه في وعاء جانباً.
نضع زيت الزيتون في مقلاة ونضيف البصل ونحرك حتى يذبل تماماً.
- نضع البصل والزيت فوق العدس مع الثوم والبيض والبقدونس والنعنع الطازج والملح والفلفل والكمون والنعنع اليابس والبقسماط ونعجن المكونات جيداً.
- نشكل أقراصا من العجينة ونقليها بزيت حامي وفير ونقلبها حتى تصبح ذهبية من الطرفين.
- نصفي الكفتة من الزيت ونضعها في طبق التقديم إلى جانب زبادي بالثوم حسب الذوق، وبذلك تكون جاهزة.

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