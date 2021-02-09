دجاج حار في 30 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 10:30 صباحا

دجاج بالصوص الحار من الأطباق السريعة التي يمكن صنعها في أي وقت وهي شهية ولذيذة وخاصة إذا كنتم من محبي المذاق الحارتعرفي معنا على طريقة تحضيرها في مطبخك واعديها بنفسك.

المكونات
زيت للقلي
طحين للطبقة الخارجية
لتحضير التتبيلة:
حبة فلفل حار
2 فص ثوم مفروم
½ كوب ماء
¼ كوب خل
4 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة نشا مذوب بنصف كوب ماء
لتحضير تتبيلة الدجاج:
2 صدر دجاج
بيضة
ملح حسب الذوق
رشة فلفل أبيض
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة سكر بودرة
ملعقة كبيرة نشا

طريقة التحضير
- نقطع صدور الدجاج إلى شرائح عرضية سميكة ونحدث بها ثقوبا كي تمتص التتبيلة.
- نحضر التتبيلة فنضع في وعاء كلاً من البيض والملح والفلفل الأبيض والخل والسكر والنشا ونحرك حتى تمتزج المكونات تماماً.
- نضع التتبيلة فوق الدجاج ونحرك حتى تغطي جميع قطع الدجاج ونتركها جانباً حتى تمتزج النكهات.
- نزيل بذور الفلفل الحار ونقطعه مكعبات صغيرة ونضعه في مقلاة ونضيف الثوم والماء والخل والسكر ونحرك على نار هادئة لبضعة دقائق حتى يسخن المزيج.
- نضع النشا في نصف كوب الماء ونحرك حتى يذوب ثم نضيفه للصوص مع الاستمرار بالتحريك ونضع رشة ملح وعندما يسمك قليلاً نطفئ النار.
- نغمر الدجاج بالطحين من جميع الأطراف ونقليه بزيت وفير حتى يصبح ذهبياً ثم نصفيه من الزيت جيداً.
نضع قطع الدجاج في الصوص ونقلبها جيداً ثم نضعها في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة.

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