مهلبية البسكويت والبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 12:40 مساء

مهلبية البرتقال من أسهل أنواع الحلى وألذها فهي عبارة عن طبقات من البسكويت والمهلبية والبرتقال توضع في البراد ثم تستمتعون بمذاقها الشهي تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
لتحضير طبقة البسكويت:
علبة بسكويت كاكاو مطحون
2 ملعقة طعام زبدة
2 ملعقة طعام حليب
لتحضير المهلبية:
لتر حليب
كوب ماء
1 ½ كوب سكر
برش برتقالة
½ كوب زبدة
ملعقة صغيرة فانيليا
لتحضير طبقة البرتقال:
1 ½ كوب عصير برتقال طازج
كوب ماء
برش برتقالة
2 ملعقة طعام نشا
½ كوب سكر

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلاً من البسكويت المطحون والزبد والحليب ونحرك المكونات ثم نضعها في طبق التقديم ونضغطها جيداً.
- نضع الزبدة في قدر عميق ونسيحها ثم نضيف الطحين ونحرك جيداً ثم نضيف الحليب مع الاستمرار بالتحريك حتى يسخن.
- نضيف السكر وبرش البرتقال ونحرك على نار هادئة حتى تصبح المهلبية جاهزة ثم نضيف الفانيليا ونحرك ونطفئ النار.
- نضع المهلبية فوق طبقة البسكويت ونسوّي السطح ونتركها تبرد جيداً.
- نضع في قدر كلاً من السكر والنشا وعصير البرتقال والماء وبرش البرتقال ونستمر بالتحريك حتى يغلي المزيج ويصبح سميكاً.
- نصب المزيج فوق المهلبية ثم نضع الطبق في البراد ليلة كاملة حتى تتماسك الطبقات.
نخرج الحلى ونقطعه وبذلك تكون مهلبية البرتقال جاهزة للتقديم.

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