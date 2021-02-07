تارت البانوفي باي

تارت الموز بالكريمة أو البانوفي باي من الحلويات الشهية السهلة التحضير، تعرفي على مكوناتها وطريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

لتحضير التارت:

200 غرام بسكويت.

3 ملعقة طعام جوز.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

½ كوب زبدة مذابة

لتحضير طبقة الكراميل:

½ لتر حليب.

كوب سكر.

2 ملعقة طعام زبدة.

ملعقة طعام نشا.

½ كوب ماء.

لتحضير طبقة الكريمة:

2 حبة موز

كوب كريمة حلويات (أو شانتيه).

ملعقة صغيرة نسكافيه.

للتزيين:

برش شوكولاتة أو كاكاو.

طريقة التحضير

- نضع في المطحنة كلاً من البسكويت والجوز والقرفة والملح ونطحنها معًا، ثم نضيف الزبدة المذابة ونستمر بالطحن حتى تمتزج معًا.

- نضع طبقة البسكويت في قالب التارت ونضغطها مع تركها مرتفعة من الأطراف لوضع الحشوة.

- نضع الحليب في قدر ونضيف نصف كوب من السكر ونحرك ونتركه على نار متوسطة حتى يسخن.

نضع بقية السكر في مقلاة عميقة ونتركه يتكرمل ويصبح ذهبيًّا على نار متوسطة ثم نضيف الزبدة ونتركها تذوب تمامًا.

- نضيف الحليب بالتدريج فوق الكراميل ونستمر بالتحريك على نار هادئة.

- نذوب النشا بالماء ونضيفه للمزيج مع الاستمرار بالتحريك حتى يغلي ويصبح قوامه كثيفًا.

- نضع الكراميل في طبق ونغطيه بالنايلون ونتركه في البراد لساعتين على الأقل.

- نضع طبقة الكراميل فوق التارت ثم نرتب شرائح الموز فوقها ونضعها في البراد حتى تتماسك.

- نضع الكريمة في وعاء ونخفقها بالخفاقة الكهربائية مع النسكافيه حتى يصبح قوامها كثيفًا.

- نضع الكريمة فوق الموز ثم نضع التارت في البراد لساعة حتى تتماسك الطبقات، ثم نزين ببرش الشوكولاتة ويكون الحلى جاهزًا للتقديم.