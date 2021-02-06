بطاطا مشوية بالليمون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 12:06 مساء

من بين الأطباق التي تعتبر مفيدة لمن يتبعون حمية غذائية أو يفضّلون النظام الغذائي النباتي بعيداً عن اللحوم، هو طبق البطاطا المشوية بالليمون. فهذا الطبق الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية يعتبر مناسباً لوجبة غداء لذيذة مع طبق من السلطة الخضراء تعرفي معنا على طريقة تحضيره واعديه بنفسك في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
4 حبات بطاطا
ربع كوب زيت نباتي
ربع كوب من عصير الليمون
4 فصوص من الثوم المهروس
ملعقتان صغيرتان من الأوريغانو
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود
3 عيدان من اكليل الجبل
ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذوبة على حرارة الغرفة

طريقة التحضير 
-اغسلي البطاطا جيداً من الاتربة ومن ثم قشّريها وقطّعيها إلى مكبعات متساوية الحجم ثم ضعيها في طبق جانبي واغسليها جيداً واتركيها إلى حين استعمالها.
- في هذه الأثناء، امزجي كلاً من الزيت والزبدة وعصير الليمون وحرّكيها تماماً الى ان تتجانس في ما بينها.
- أضيفي بعدها الاوريغانو والملح والفلفل الاسود وتابعي التحريك إلى ان تحصلي على مزيج متماسك.
- في صينية متوسطة الحجم، ضعي القليل من الزيت ووزّعي قطع البطاطا بطريقة متساوية.
- ثم صبّي فوقها خليط الزيت والزبدة والعصير والتوابل وقلّبيها حتى تختلط تماماً في ما بينها.
- ثم وزّعي عيدان اكليل الجبل على اعلى الصينية، وأدخليها الى الفرن على حرارة متوسطة.
- اتركيها حتى تنضج او تتحمّر قليلاً وتصبح جاهزة للاستخدام.

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