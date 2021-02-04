المضغوط بالدجاج

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طبق المضغوط بالدجاج من الأطباق المعروفة في منطقة الخليج عموما والسعودية خصوصا، ويستغرق تحضيره وطهيه أقل من ساعة ويكفي 8 أفراد، لذا نقدمه إليك حسب موقع «موضوع».

المكوّنات

ثماني قطع من الدجاج.

حبّتان من البندورة.

حبّتان من البصل.

حبّتان من الفلفل.

كوبان من أرز بسمتي.

ثلاث ملاعق من صلصة البندورة.

ملح، حسب الرغبة.

مسحوق الفلفل الأسود، حسب الرغبة.

كزبرة مجففة، حسب الرغبة.

مكعّب من مرق الدجاج.

كمية قليلة من الزيت.

كمية من بهارات الكبسة.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

نقع الأرز لمدّة عشر دقائق.

تقطيع البصل إلى جوانح، وفرم الثوم والفلفل الحلو.

وضع قدر الضغط على النار.

وضع الزيت في القدر حتى يسخن.

إضافة البصل، والثوم، والفلفل.

تقليب المكوّنات حتى تذبل.

إضافة قطع الدجاج.

تقليب المكوّنات جيدا.

إضافة البندورة، والصلصة، ومكعّب مرقة الدجاج، والبهارات.

تقليب المكوّنات باستمرار حتى يتغير لونها.

إضافة كمية من الماء تغطي الدجاج.

تغطية قدر الضغط بإحكام، وتركه على النار لمدّة عشر دقائق.

فتح القدر، ثمّ إضافة الأرز بعد تصفيته من الماء، ثمّ تغطية القدر، وتركه لمدّة ربع ساعة.

وضع المضغوط السعودي في طبق ليقدم وهو ساخن.