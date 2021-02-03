حضري بان كيك التوت الشهي لصغارك

البان كيك من الحلوى الخفيفة والشهية التي يقبل عليها الكبار والصغار، نقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضيرها عن طريق إضافة التوت. تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

العجين.

كوب دقيق.

كوب حليب.

ربع كوب سكر.

ربع كوب زبد سائل.

بيضتان.

ملعقة صغيرة فانيليا.

معلقة كبير باكينغ باودر.

رشة ملح.

زيت.



للتقديم

مربى توت بري.

حبات توت.



طريقة التحضير

- يوضع الحليب والبيض والفانيليا والملح والسكر والزبد في الخلاط، ويضرب جيدًا ثم يضاف الدقيق والباكينغ باودر، ويضرب مرة أخرى حتى نحصل على عجينة شبه سائلة.

- يوضع قليل من الزيت في مقلاة غير قابلة للالتصاق ويصب مقدار مغرفة في المقلاة، وتقلب على الجانبين حتى تحمر وتكرر العملية حتى تنتهي الكمية، مع مراعاة أن تكون كلها بمقاس واحد.

- توضع في الطبق، وتدهن بالمربى، ثم توضع الطبقة الثانية من البان كيك وتكرر العملية لتصبح 4 طبقات ثم تزين بمربى التوت ويوضع عليها حبات التوت، وتصبح بذلك جاهزة للتقديم على سفرتك.