تاكو البيتزا المكسيكية

تعرفي معنا على طريقة تحضير بيتزا التاكو الميكسيكية اللذيذة بعيدًا عن الوصفات التقليدية، تتبعي الطريقة والخطوات، بحسب موقع «ليالينا».

المكونات

250 غرام لحم عجل مفروم ناعم

كوب خس

حبة طماطم

مغلف خلطة توابل تاكو

كوب جبنة شيدر

كوب جبن كريم

كوب كريمة حامضة

كوب جبنة موزاريلا

طريقة التحضير

- اطبخي اللحم على نار متوسطة مع القليل من الزيت، وأخيرًا أضيفي له توابل التاكو.

- ضعي التاكو في صينية، اخلطي الكريمة الحامضة مع الجبن الكريمي، ثم ادهني التاكو.

- ووزعي اللحم ثم الطماطم والخس، وأخيرًا جبن الموزاريلا وجبن الشيدر وتصبح جاهزة للتقديم.