تاكو البيتزا المكسيكية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 04:21 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير بيتزا التاكو الميكسيكية اللذيذة بعيدًا عن الوصفات التقليدية، تتبعي الطريقة والخطوات، بحسب موقع «ليالينا».

المكونات
250 غرام لحم عجل مفروم ناعم
كوب خس
حبة طماطم
مغلف خلطة توابل تاكو
كوب جبنة شيدر
كوب جبن كريم
كوب كريمة حامضة
كوب جبنة موزاريلا

طريقة التحضير
- اطبخي اللحم على نار متوسطة مع القليل من الزيت، وأخيرًا أضيفي له توابل التاكو.
- ضعي التاكو في صينية، اخلطي الكريمة الحامضة مع الجبن الكريمي، ثم ادهني التاكو.
- ووزعي اللحم ثم الطماطم والخس، وأخيرًا جبن الموزاريلا وجبن الشيدر وتصبح جاهزة للتقديم.

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