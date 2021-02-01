كرات البطاطا المقلية

تعرفي معنا على طريقة تحضير كرات البطاطا المقرمشة واعديها في مطبخك بسهولة وذلك، وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
3 حبات متوسطة بطاطا
ماء للسلق
زيت للقلي
للتغطية
بيضتان مخفوقتان
بقسماط مطحون
رشة فلفل أسود
طريقة التحضير
- في وعاء كبير نسلق البطاطا لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج.
- نصفي البطاطا من الماء، ونهرسها بالشوكة جيدًا، ثم نتركها حتى تبرد.
- في طبق صغير نضع البيض، ونضيف إليه الفلفل الأسود المطحون، ونخفقه جيدًا نضع البقسماط في طبق مسطح.
- نشكل البطاطا على هيئة كرات متوسطة الحجم، ونغمسه في البيض ثم في البقسماط ليغطيه تمامًا.
- نرص كرات البطاطا في صينية، ونضعها في الفريزر لمدة 15 - 20 دقيقة.
- في مقلاة غويطة، نضع الزيت على نار متوسطة حتى يسخن ونقلي كرات البطاطا في الزيت، ونقلبها على الجانبين حتى تكتسب اللون الذهبي.
- نرفع كرات البطاطا على ورق مطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم.