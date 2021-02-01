كرات البطاطا المقلية

تعرفي معنا على طريقة تحضير كرات البطاطا المقرمشة واعديها في مطبخك بسهولة وذلك، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات متوسطة بطاطا

ماء للسلق

زيت للقلي

للتغطية

بيضتان مخفوقتان

بقسماط مطحون

رشة فلفل أسود