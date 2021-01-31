براوني ميلك شيك

ميلك شيك البراونيز من المشروبات الشهية اللذيذة التي يقبل عليها الجميع، فتعرفي معنا على طريقة تحضيره معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

نصف كوب سكر بني

ربع كوب كاكاو بودر

ربع كوب زبدة فول سوداني

2 ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة لبن

2 ملعقة كبيرة زبدة

رشة ملح

كوب آيس كريم شوكولاته

نصف كوب لبن

كريمة مخفوقة

براونيز

طريقة التحضير

- نقوم أولا بتحضير صوص الشوكولاتة، باحضار وعاء كبير ونضع فيه السكر البني، الكاكاو البودر، زبدة الفول السوداني، الفانيليا، لبن، زبدة، وملح، نضع الوعاء على النار مع التقليب بمضرب سلك يدوي حتى نحصل على صوص الشوكولاته

- في مضرب كهربائي نضع الآيس كريم، ونصف كوب لبن، ونخلط حتى يتجانس الخليط ونحصل على الميلك شيك

- نحضر كوب التقديم، ونزينه من الداخل بصوص الشوكولاته ثم نسكب الميلك شيك

- نزين الوجه بالكريمة المخفوقة والبراونيز ويصبح جاهزا للتقديم.