بيكاتا شهية في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 01:59 مساء

تعرفي معنا عى طريقة تحضير بيكاتا اللحم الشهية مع المشروم والكريمة وفقًا لموقع «احكي».

المكونات
قطع لحم بفتيك مشروم طازج .
ثوم مفروم.
بصل مبشور.
ملح.
فلفل أسود.
زعتر جاف.
دقيق.
كريمة طهي.
شرائح ليمون.

طريقة التحضير
- في مقلاة على نار متوسطة، تضعين ملعقة كبيرة من الزبد، وتتركينها حتى تذوب، ثم تضيفين قطع اللحم البفتيك، مع ملعقة من الملح والفلفل الأسود، وملعقة من الزعتر الجاف.
- تقلبين اللحم في الزبد، حتى يتغير لونه ويصبح بنيًّا مكرملًا ويتم نضجها، وبعدها تنزعين قطع اللحم من المقلاة، وتضعينها في طبق خارجي.
- وفي نفس المقلاة، تضعين كوبًا من البصل المبشور، مع ملعقة من الثوم المفروم، وملعقة من الملح والفلفل الأسود، وتقلبين جيدًا، حتى يذبل البصل.
- تضعين بعدها كوبًا من المشروم الطازج أو المعلب، وتقلبين جيدًا حتى يمتزج المشروم مع البصل، ثم تضيفين ملعقة من الدقيق، مع استمرار التقليب.
- ثم تضعين للمزيج كوبًا من كريمة الطهي، وملعقة من الجبن الشيدر السائلة، وشرائح الليمون وتستمرين في التقليب، مع إضافة قطع اللحم الناضجة مرة أخرى. تتركين المزيج على النار حتى يغلي ويتم نضجه، يصبح بعدها جاهزًا للتقديم.

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