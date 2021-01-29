من المطبخ السوري.. ورق العنب

تتعدد طرق إعداد محشي ورق العنب، ويختلف من مطبخ لآخر، واليوم نقدمه لك حسب الوصفة السورية.

المكونات:

- 1 كيلوغرام لحم.

- كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من أوراق العنب.

- 5 أكواب أرز.

- نصف كيلوغرام لحم مفروم.

- 100 غرام دهن.

- رأس ثوم.

- بهارات مشكلة.

- سمن نباتي.

- كمون.

- فلفل أسود.

- ملعقة عصفر.

- ملح.

- زيت نباتي.

- زيت زيتون.