من المطبخ السوري.. ورق العنب

تتعدد طرق إعداد محشي ورق العنب، ويختلف من مطبخ لآخر، واليوم نقدمه لك حسب الوصفة السورية.
المكونات:
- 1 كيلوغرام لحم.
- كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من أوراق العنب.
- 5 أكواب أرز.
- نصف كيلوغرام لحم مفروم.
- 100 غرام دهن.
- رأس ثوم.
- بهارات مشكلة.
- سمن نباتي.
- كمون.
- فلفل أسود.
- ملعقة عصفر.
- ملح.
- زيت نباتي.
- زيت زيتون.
الطريقة والخطوات:
يصفى الأرز من الماء ثم يضاف إلى اللحم المفروم.. وتبّلي بملعقة من زيت الزيتون، الزيت النباتي، الملح، الكمون، البهارات المشكلة، العصفر والفلفل الأسود.
احشي ورق العنب بملعقة صغيرة من الحشوة، ثم اطوي الورقة من الجهتين وأغلقيها بإحكام على شكل الإصبع.
ضعي السمن في قدر ثم أضيفي اللحم والدهن وصففّي الورق والثوم بشكل دائري.
اغمري الورق بالماء وأضيفي الملح وملعقة من زيت الزيتون ثم اضغطيه بطبق ثقيل حتى لا تتفتّح الأوراق.
ضعي القدر على النار واطبخي الورق لمدة ساعة على نار هادئة ثم أضيفي عصير الليمون الحامض واتركي الورق يغلي على النار لمدة ساعة أخرى، ثم يقدم وصحتين.