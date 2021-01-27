لسان العصفور بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 01:38 مساء

نقم لك اليوم طريقة عمل لسان العصفور باللحم المفروم، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات
زيت نباتي - نصف كوب.
بصل مفروم - 1.
ملح - ملعقة صغيرة ونصف.
لحم مفروم - 500 غرام.
فلفل أسود - ملعقة صغيرة.
كمون - نصف ملعقة صغيرة.
كزبرة جافة - ملعقة صغيرة.
بابريكا - نصف ملعقة صغيرة.
ثوم مهروس - نصف ملعقة كبيرة.
معجون طماطم - ملعقة كبيرة.
ماء - 4 أكواب.
ورق غار - 3.
هال حب - 4.
مرق لحم - مكعب.
لسان عصفور - كيلوغرام.

طريقة العمل
1- في قدر، ضعي ملعقتين كبيرتين من الزيت على نار متوسطة حتى يسخن.
2- أضيفي البصل وقلبيه على النار حتى يذبل. اعتمدي هذه الحيلة لقلي البصل دون أن تنتشر رائحته في البيت.
3- زيدي اللحم المفروم وقلبيه مع البصل حتى يتبدل لونه.
4- نكهي بالبهارات واستمري في التقليب حتى تتجانس المكونات.
5- أضيفي الثوم ومعجون الطماطم واستمري في تقليب المكونات حتى تنضج.
6- في قدر آخر، على نار قوية ضعي الماء، ورق الغار، الهال ومكعب المرق. اتركي القدر على النار حتى يغلي.
7- في مقلاة، حمّي ملعقتين كبيرتين من الزيت على نار متوسطة وضعي لسان العصفور. قلبيه بالزيت حتى يتحمر.
8- أضيفي لسان العصفور على اللحم المفروم في القدر واغمري المكونات بالمرق المحضر مسبقا.
9- اتركي القدر على نار متوسطة حتى تجف السوائل وتنضج المكونات، ثم قدميها وصحتين.

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