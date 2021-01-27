لسان العصفور بالمفروم

نقم لك اليوم طريقة عمل لسان العصفور باللحم المفروم، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات

زيت نباتي - نصف كوب.

بصل مفروم - 1.

ملح - ملعقة صغيرة ونصف.

لحم مفروم - 500 غرام.

فلفل أسود - ملعقة صغيرة.

كمون - نصف ملعقة صغيرة.

كزبرة جافة - ملعقة صغيرة.

بابريكا - نصف ملعقة صغيرة.

ثوم مهروس - نصف ملعقة كبيرة.

معجون طماطم - ملعقة كبيرة.

ماء - 4 أكواب.

ورق غار - 3.

هال حب - 4.

مرق لحم - مكعب.

لسان عصفور - كيلوغرام.