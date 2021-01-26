سمك بالبطاطا والفلفل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 10:42 صباحا

نقدم إليكِ طريقة تحضير صينية السمك مع الصلصة والبطاطا لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
2 كيلو سمك كبير.
10 حبات متوسطة بطاطا.
حبة فلفل أحمر حلو شرائح.
حبة كبيرة بصل شرائح.
الصلصة
1/2 كوب زيت زيتون.
فصا ثوم مهروسان.
حبة كبيرة بصل مفروم.
2 قرن فلفل أخضر مفروم.
كوب كزبرة أو معدنوس مفروم.
ملعقتان كبيرتان معجون الطماطم.
ملعقتان كبيرتان خل.
ملعقتان صغيرتان ملح.
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة بابريكا.
ملعقة صغيرة كمون.
ملعقة صغيرة بزار.
ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.
ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.
2 حبة ليمون شرائح.

طريقة التحضير
- سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠، احضري طبق فرن مناسبًا.
- في طبق ضعي كافة البهارات وقلبيها لتختلط. في كسرولة سخني زيت الزيتون وأضيفي البصل، الثوم، الفلفل الأخضر، المعجون، الخل، البهارات، المعدنوس، قلبي المكونات مع بعضها ثم أضيفي قليلاً من الماء واتركيها لتتسبك قليلاً.
- في طبق الفرن ضعي شرائح البصل، الفلفل الأحمر وباستعمال السكين قطعي ظهر السمك عدة مرات. ضعي السمك في طبق الفرن.
- ضعي البطاطا في طبق ثم وزعي عليها ثلثي كمية الصلصة، قلبي ليختلط ثم ضعيها على السمك مع وضع بعض البطاطا في باطن السمك.
- وزعي بقية الصلصة على السمك. ثم شرائح الليمون غطي طبق الفرن ثم. ضعيه في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير جزائري: الوضع في ليبيا لا يمنع إقامة شراكات في مجال المؤسسات الصغيرة
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر أمام الكونغو.. ويودع بطولة الشان
رياضة محلية
ليلة ثانية من أعمال الشغب في هولندا بعد فرض حظر التجول
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
لقاح «موديرنا» فعال ضد النسختين المتحورتين من «كوفيد-19 »
دولى
أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية
طب وصحة
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
المانجو تخفض مستوى السكر في الدم
طب وصحة
«بروكينغز»: ثلاثة خيارات للإدارة الأميركية الجديدة في ليبيا
ليبيا
مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بحث علمي: الخلايا السرطانية تستخدم «تكتيك الدببة»