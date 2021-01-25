لحم بالبطاطا الحلوة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 11:59 صباحا

نقدم إليكِ طريقة تحضير أسياخ اللحم الضأن مع البطاطا الحلوة لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
نصف كيلو لحم ضأن مكعبات.
نصف كيلو بطاطا مكعبات مسلوقة.
ربع كوب عصير ليمون.
4 فصوص ثوم مهروس.
ملعقتان كبيرتان روزماري مفروم.
ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم.
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
ملح.
أسياخ خشبية.

طريقة التحضير
- في بولة متوسطة، نخلط الزيت وعصير الليمون والملح والثوم والبقدونس والروزماري، ونقلبها جيدًا.
- نضيف قطع اللحم، وندعكها في التتبيلة جيدًا.
- ندخل اللحم الثلاجة، ونتركها في التتبيلة لمدة 4 ساعات.
- نرص قطع اللحم مع قطع البطاطا بالتبادل في الأسياخ الخشبية حتى تنتهي كمية اللحم والبطاطا.
- نسخن الشواية الكهربائية، وندهنها بالزيت ثم نضع أسياخ اللحم على الشواية لمدة 10 - 15 دقيقة، ونقلبها على جوانبها كل 5 دقائق حتى تحمر وتنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

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