كفتة البطاطا باللحم

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير كفتة البطاطا مع اللحم، وهي وجبة لذيذة ومغذية ستعجب كل أفراد أسرتك، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات

بطاطا مسلوقة ومهروسة - كيلوغرام

دقيق - ثلث كوب

بيض - 1

ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود - بحسب الرغبة

بقسماط - كوب

زيت غزير - بحسب الحاجة

مقادير تحضير الحشوة:

لحم مفروم - 500 غرام

بصل مفروم - 1

كزبرة مفرومة - ملعقتان كبيرتان

زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان

ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود - نصف ملعقة صغيرة

قرفة مطحونة - نصف ملعقة صغيرة

مقادير خليط البيض:

بيض - 1

ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود - نصف ملعقة صغيرة

طريقة العمل

1- لتحضير حشوة اللحم: في مقلاة واسعة على نار متوسطة، حمي الزيت النباتي واقلي فيه البصل حتى يذبل.

2- أضيفي اللحم المفروم والكزبرة ونكهي بالملح، الفلفل الأسود والقرفة.

3- قلبي الخليط حتى ينضج اللحم ثم ارفعي المقلاة عن النار وضعيها جانباً.

4- في وعاء، ضعي البطاطا، البيض و الدقيق ونكهي بالملح والفلفل الأسود.

5- قلبي المكونات حتى تتداخل ثم شكلي خليط البطاطا إلى كرات، احدثي فجوة في الوسط ثم ضعي القليل من حشوة اللحم.

6- كوري كرات البطاطا من جديد ثم ضعيها جانباً.

7- لتحضير خليط البيض: في وعاء صغير الحجم أخفقي البيض، الملح والفلفل الأسود.

8- غمسي كرات البطاطا بمزيج البيض ثم بالبقسماط.

9- في قدر على نار متوسط، حمي الزيت الغزير واقلي فيه كرات البطاطا واتركيها لدقائق حتى تصبح ذهبية اللون.. وصحتين.