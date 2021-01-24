كفتة البطاطا باللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 12:34 مساء

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير كفتة البطاطا مع اللحم، وهي وجبة لذيذة ومغذية ستعجب كل أفراد أسرتك، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات
بطاطا مسلوقة ومهروسة - كيلوغرام
دقيق - ثلث كوب
بيض - 1
ملح - بحسب الرغبة
فلفل أسود - بحسب الرغبة
بقسماط - كوب
زيت غزير - بحسب الحاجة
مقادير تحضير الحشوة:
لحم مفروم - 500 غرام
بصل مفروم - 1
كزبرة مفرومة - ملعقتان كبيرتان
زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان
ملح - بحسب الرغبة
فلفل أسود - نصف ملعقة صغيرة
قرفة مطحونة - نصف ملعقة صغيرة

مقادير خليط البيض:
بيض - 1
ملح - بحسب الرغبة
فلفل أسود - نصف ملعقة صغيرة

طريقة العمل
1- لتحضير حشوة اللحم: في مقلاة واسعة على نار متوسطة، حمي الزيت النباتي واقلي فيه البصل حتى يذبل.
2- أضيفي اللحم المفروم والكزبرة ونكهي بالملح، الفلفل الأسود والقرفة.
3- قلبي الخليط حتى ينضج اللحم ثم ارفعي المقلاة عن النار وضعيها جانباً.
4- في وعاء، ضعي البطاطا، البيض و الدقيق ونكهي بالملح والفلفل الأسود.
5- قلبي المكونات حتى تتداخل ثم شكلي خليط البطاطا إلى كرات، احدثي فجوة في الوسط ثم ضعي القليل من حشوة اللحم.
6- كوري كرات البطاطا من جديد ثم ضعيها جانباً.
7- لتحضير خليط البيض: في وعاء صغير الحجم أخفقي البيض، الملح والفلفل الأسود.
8- غمسي كرات البطاطا بمزيج البيض ثم بالبقسماط.
9- في قدر على نار متوسط، حمي الزيت الغزير واقلي فيه كرات البطاطا واتركيها لدقائق حتى تصبح ذهبية اللون.. وصحتين.

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