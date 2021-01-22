أفضل طريقة لقلي الدجاج المسلوق

الدجاج المقلي من الأطباق الشهية التي يحبها الجميع، وإليك طريقة قلي الدجاج المسلوق لتحصلي على أفضل نتيجة وهي دجاج ذهبي اللون مقرمش، حسب «شملولة».

المقادير

- 1 كوب دقيق أبيض

- 4 أكواب زيت نباتي للقلي

- 6 قطع أفخاذ دجاج

- 2 بيضة كبيرة

- ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة صغيرة فلفل حلو

- ملعقة صغيرة فلفل حار

خطوات التحضير

ضعي الدجاج في قدر مليء بالماء على النار واتركيها تغلي لمدة 10 دقائق.

قومي بوضع الزيت في طاسة القلي وضعيه على النار المتوسطة، يجب أن تكون الطاسة أو القدر واسعة.

في وعاء ثالث واسع ضعي الفلفل الحلو والفلفل الحار والملح والدقيق، وقومي بمزجها جيدا واتركيها جانبا لتستعدي لتتبيل الدجاج بعد سلقه.

في وعاء رابع اخفقي البيض جيدا واتركيه جانبا.

بعد سلق الدجاج قومي بغمسه في خليط الدقيق ثم البيض ثم اغمسيه مرة أخرى في خليط الدقيق.

بعد انتهاء الكمية من التتبيل بالدقيق والبيض قومي بوضعها في الزيت الساخن جيدا واتركيها حتى يتغير لونها، ثم اقلبيها على الجانب الآخر لتنضج جيدا.

أزيلي الدجاج من زيت القلي ثم ضعيه على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

ضعي الدجاج المقلي في طبق التقديم، وقدميه مع الكاتشاب والمايونيز والبطاطس المحمرة والخبز الفينو.