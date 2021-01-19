«ميشلان» يكشف تصنيفه الجديد للمطاعم

الطاهي ألكسندر ماتسيا يحضّر طبقاً في مطعمه في مرسيليا جنوب فرنسا في 23 أكتوبر 2018 (أ ف ب)

أعلن دليل ميشلان الفرنسي الشهير، الاثنين، قائمته الجديدة لعام 2021، بتتويج مطعم في مدينة مرسيليا الساحلية بتصنيف ثلاث نجوم.

ونال الطاهي ألكسندر ماتسيا، وهو لاعب كرة سلة محترف سابقاً مولود في جمهورية الكونغو، تصنيف ثلاث نجوم عن مطعمه «أ م» في مرسيليا جنوب فرنسا، وهو الوحيد الذي حصل هذا العام على التصنيف الأرقى في قطاع المطاعم في فرنسا، وفق «فرانس برس».

وبذلك باتت فرنسا، بما في ذلك موناكو، تضم 30 مطعما من فئة ثلاث نجوم، أي أكثر من أي بلد آخر.

وحصد المطعم بفضل أطباقه المميزة التي تمزج بين مكوّنات غير تقليدية، مثل فشّار الطحالب، والسمك المدخن بالشوكولا وشراب التوت مع الهريسة، إعجاب النقاد منذ افتتاحه في منطقة سكنية بالمدينة الساحلية المتوسطية في 2014.

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وكان الدليل الشهير قد تعهد عدم خفض تصنيف الطهاة الحائزين رتبة ثلاث نجوم مع تفاقم الأزمة الصحية التي تحول دون عودة حركة المطاعم إلى طبيعتها.

ويخشى طهاة كثر إبقاء السلطات الفرنسية المطاعم مغلقة لأسابيع إضافية إن لم يكن أشهراً، بعد إغلاق عام أول في الربيع الماضي وفرض تدابير مشابهة منذ أكتوبر.

وقال القائم على دليل ميشلان المرجعي في القطاع غويندال بولينيك، إثر بث مباشر عبر «فيسبوك» من مطعم «جول فيرن» (الحائز نجمة واحدة) في الطبقة الثانية من برج إيفل في باريس، إن الطهاة «يستحقون عن جدارة التكريم هذا العام».

وأضاف «إنها مناسبة لتسليط الضوء على كل هذه المواهب وتشجيعهم وإبقاء رواد المطاعم متحمسين» بانتظار انتهاء الأزمة.

وأشار إلى أن الدليل الجديد لم يسحب سوى عدد قليل من النجوم، للمطاعم التي أغلقت أبوابها أو غيرت مفهوم تناول الطعام لديها.

وأرغمت تدابير التباعد الاجتماعي دليل ميشلان على إلغاء الاحتفال الباذخ الذي كان ينوي إقامته في مدينة كونياك جنوب غرب فرنسا، للمرة الأولى خارج باريس.

وقال بولينيك لوكالة فرانس برس «هذا المطعم ينقلك إلى مكان آخر، هو فريد من نوعه ومميز بكل المقاييس». وتلقى ماتسيا النبأ بتأثر كبير إلى حد البكاء.

كذلك رفع الدليل تصنيف مطعمين إلى نجمتين، هما «مارسان» في باريس و«لا ميريز» في منطقة الألزاس قرب ستراسبورغ، فيما حصل 54 مطعما على نجمة أولى.