الكابتشينو على الطريقة الكورية

إليك وصفة تحضير قهوة «الحجر المنزلي» أو الكابتشينو بالرغوة على الطريقة الكورية، حسب «أطيب طبخة».
المكونات
قهوة سريعة الذوبان - ملعقتان كبيرتان.
سكر - ملعقتان كبيرتان.
ماء ساخن - ملعقتان كبيرتان.
حليب – كوب.
مكعبات ثلج - بحسب الرغبة.
طريقة العمل
1- في وعاء، ضعي القهوة سريعة الذوبان، السكر والماء الساخن.
2- بواسطة الخفاق الكهربائي، أخفقي المزيج لـ7 دقائق حتى تحصلي على قوام رغوة.
3- ضعي الحليب في كوب. أضيفي رغوة القهوة على الوجه واخلطي المزيج بحذر حتى يصبح متجانسًا وكريميًّا. أضيفي مكعبات الثلج بحسب الرغبة.. وصحتين.