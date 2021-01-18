الكابتشينو على الطريقة الكورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 01:14 مساء
الكابتشينو بالرغوة على الطريقة الكورية (الإنترنت)

إليك وصفة تحضير قهوة «الحجر المنزلي» أو الكابتشينو بالرغوة على الطريقة الكورية، حسب «أطيب طبخة».

المكونات
قهوة سريعة الذوبان - ملعقتان كبيرتان.
سكر - ملعقتان كبيرتان.
ماء ساخن - ملعقتان كبيرتان.
حليب – كوب.
مكعبات ثلج - بحسب الرغبة.

طريقة العمل
1- في وعاء، ضعي القهوة سريعة الذوبان، السكر والماء الساخن.
2- بواسطة الخفاق الكهربائي، أخفقي المزيج لـ7 دقائق حتى تحصلي على قوام رغوة.
3- ضعي الحليب في كوب. أضيفي رغوة القهوة على الوجه واخلطي المزيج بحذر حتى يصبح متجانسًا وكريميًّا. أضيفي مكعبات الثلج بحسب الرغبة.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التحقق من عدم وجود «مناصرين لترامب» بين الجنود المكلفين تأمين مراسم تنصيب بايدن
دولى
اجتماع بقاعدة معيتيقة يناقش تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة الأوضاع العسكرية بمحور سرت ...
ليبيا
التعادل السلبي يحسم مواجهة منتخب المحليين أمام النيجر في كأس الأمم الأفريقية
رياضة محلية
اعتقال عشرات الشبان في تونس بعد اندلاع مواجهات مع الشرطة ليلا
دولى
ترامب وعائلته يحددون وجهتهم بعد مغادرة واشنطن
دولى
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق تكافل اجتماعي وإذاعة.. ويوسف في طرابلس ...
رياضة محلية
لأول مرة.. فريق نيبالي ينجح في تسلق «الجبل المتوحش» شتاءً
منوعات
لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» تطلق حمة لإزالة تعتيم السيارات: من بداخلها «قاتل» أو «هارب من ...
ليبيا
«رويترز»: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان في 6 مدن تونسية على الأقل
عربى
يتسلم تركة «ملغمة» من ويليامز.. ملفات «طارئة» أمام السلوفاكي يان كوبيتش في ليبيا
ليبيا
للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد.. بايدن يوقع 12 أمرا تنفيذيا يوم تنصيبه
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» نزلة برد عادية.. علماء يرسمون مستقبل الفيروس التاجي