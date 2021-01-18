الكابتشينو على الطريقة الكورية

الكابتشينو بالرغوة على الطريقة الكورية (الإنترنت)

إليك وصفة تحضير قهوة «الحجر المنزلي» أو الكابتشينو بالرغوة على الطريقة الكورية، حسب «أطيب طبخة».

المكونات

قهوة سريعة الذوبان - ملعقتان كبيرتان.

سكر - ملعقتان كبيرتان.

ماء ساخن - ملعقتان كبيرتان.

حليب – كوب.

مكعبات ثلج - بحسب الرغبة.