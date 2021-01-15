شوربة الدجاج بالذرة

نقدم لك طريقة عمل شوربة الدجاج بالذرة، بوصفة سهلة وبسيطة، ويمكنك تقديمها كطبق جانبي بجانب الأرز والدجاج المشوي، حسب «شملولة».

المقادير

1 و1/2 علبة كريمة

الذرة: ذرة وحب ذرة

فلفل أبيض

1/2 ملعقة صغيرة سكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة طعام نشاء تذاب في كوب ماء

بياض بيضتين

صدور دجاج مسلوقة

4 أكواب ماء ساخنة

خطوات التحضير

يوضع الماء الساخن والسكر على النار ويترك ليغلي.

ثم تضاف الكريمة والذرة والذرة الحب وقطع الدجاح المسلوقة وتترك لتغلي.

ثم يضاف النشاء ويحرك حتى يتجانس ثم الملح والفلفل.

ثم يضاف بياض البيض على الشوربة ثم يحرك بالمضرب وتترك الشوربة لتغلي.