حضري كبة البطاطا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 12:01 مساء

نقدم لك اليوم طريقة سهلة لعمل كبة البطاطا، لتعديها في مطبخك لكل أفراد أسرتك، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات
- بطاطا مقشرة، مقطعة ومسلوقة
- كيلوغرام نشاء
- ملعقتان كبيرتان ملح
- ملعقة صغيرة
- فلفل أسود بحسب الرغبة
- بقسماط بحسب الحاجة
- بيضة مخفوقة

لتحضير الحشوة
- لحم مفروم، 250 غراما
- بصلة مفرومة فرما ناعما
- فصان من الثوم مفرومان فرما ناعما
- ملعقتا زيت كبيرتان

للقلي
زيت نباتي، بحسب الحاجة

طريقة العمل
1- ضعي البطاطا مع النشاء، الملح والفلفل الأسود في محضر الطعام.
2- اهرسي جيدا حتى الحصول على مزيج متجانس ثم ضعيه جانبا.
3- لتحضير الحشوة: في مقلاة على النار، حمي الزيت وقلي البصل حتى يصبح شفافا.
4- أضيفي الثوم وحركي حتى تفوح رائحته ثم زيدي اللحم.
5- نكهيه بالملح، والفلفل الأسود والبهارات المشكلة واتركيه حتى ينضج.
6- كوري خليط البطاطا إلى كرات متوسطة الحجم واحشيها بملعقة صغيرة من الحشوة.
7- غمسي كرات البطاطا بالبيض ثم البقسماط.
8- اقليها في الزيت الحامي وقدميها ساخنة على سفرتك.

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