حضري كبة البطاطا

نقدم لك اليوم طريقة سهلة لعمل كبة البطاطا، لتعديها في مطبخك لكل أفراد أسرتك، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات

- بطاطا مقشرة، مقطعة ومسلوقة

- كيلوغرام نشاء

- ملعقتان كبيرتان ملح

- ملعقة صغيرة

- فلفل أسود بحسب الرغبة

- بقسماط بحسب الحاجة

- بيضة مخفوقة

لتحضير الحشوة

- لحم مفروم، 250 غراما

- بصلة مفرومة فرما ناعما

- فصان من الثوم مفرومان فرما ناعما

- ملعقتا زيت كبيرتان

للقلي

زيت نباتي، بحسب الحاجة