أرز صيني بالدجاج

أرز صيني بالدجاج (الإنترنت)

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير أرز صيني بالدجاج، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات

أرز حبة قصيرة - 250 غرام

جزر مبشور - 1

ذرة مسلوقة - ربع كوب

فاصوليا خضراء - كوب

بازلاء - ربع كوب

كرفس مفروم - 2

صدر دجاج مقطّع - 200 غرام

ملح - ثلث ملعقة صغيرة

سكر - ثلث ملعقة صغيرة

بصل أخضر مفروم - كوب

ثوم مفروم - فصّان

صلصة صويا - ربع كوب

زيت زيتون - ثلث كوب

بيض - 4