أرز صيني بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 02:50 مساء
أرز صيني بالدجاج (الإنترنت)

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير أرز صيني بالدجاج، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات
أرز حبة قصيرة - 250 غرام
جزر مبشور - 1
ذرة مسلوقة - ربع كوب
فاصوليا خضراء - كوب
بازلاء - ربع كوب
كرفس مفروم - 2
صدر دجاج مقطّع - 200 غرام
ملح - ثلث ملعقة صغيرة
سكر - ثلث ملعقة صغيرة
بصل أخضر مفروم - كوب
ثوم مفروم - فصّان
صلصة صويا - ربع كوب
زيت زيتون - ثلث كوب
بيض - 4

طريقة العمل
1- فى مقلاة على نار متوسطة، سخّني ملعقتين كبيرتين من الزيت ثمّ أضيفي الثوم وقلّبيه حتى يذبل.
2- أضيفي قطع الدجاج وقلّبيها لـ5 دقائق ثم ارفعيها من المقلاة وضعيها فى طبق جانباًً.
3- في المقلاة نفسها، ضعي ملعقة كبيرة الزيت ثم أضيفى الذرة، الجزر، الفاصوليا، البازلاء والكرفس، أضيفي ربع ملعقة صغيرة من الملح وقلبى المكونات لـ3 دقائق. إرفعي الخضار من المقلاة وضعيها في طبق جانباً.
4- أضيفي الكمية المتبقية من الزيت والبيض. قلّبي المكونات حتى تتداخل.
5- أضيفي الأرز إلى البيض وقلّبي المكونات.
6- زيدي صلصة الصويا واستمري فى تقليب المكونات لـ3 دقائق.
7- أعيدي صدور الدجاج والخضار إلى الأرز. قلّبي المكونات.
8- غطّي المقلاة واتركيها على النار لـ5 دقائق، ثم قدمي الطبق ساخنا.. وصحتين.

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