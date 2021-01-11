التسطيرة التونسية

تعرفي معنا على طريقة عمل التسطيرة التونسية، لتعديها لكل أفراد أسرتكِ، حسب وصفة «سوبر ماما».

المقادير

5 بيضات كبيرة.

5 ثمرات طماطم متوسطة الحجم مقطعة نصفين.

3 ثمرات فلفل أخضر رومي متوسطة الحجم مقطعة نصفين.

ثمرة فلفل أخضر حار مقطعة نصفين.

3 فصوص ثوم مهروس.

4 ملاعق كبيرة (60 مل) زيت زيتون. ½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) كركم.

½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) توابل رأس الحانوت (بهارات مشكلة).

½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) كمون مطحون. ملح وفلفل أسود.