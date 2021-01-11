التسطيرة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 11:03 صباحا

تعرفي معنا على طريقة عمل التسطيرة التونسية، لتعديها لكل أفراد أسرتكِ، حسب وصفة «سوبر ماما».

المقادير
5 بيضات كبيرة.
5 ثمرات طماطم متوسطة الحجم مقطعة نصفين.
3 ثمرات فلفل أخضر رومي متوسطة الحجم مقطعة نصفين.
ثمرة فلفل أخضر حار مقطعة نصفين.
3 فصوص ثوم مهروس.
4 ملاعق كبيرة (60 مل) زيت زيتون. ½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) كركم.
½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) توابل رأس الحانوت (بهارات مشكلة).
½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) كمون مطحون. ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير
حمري الفلفل الرومي والحار في زيت غزير لمدة دقيقة لكل جهة، ثم ارفعيه من الزيت، واتركيه جانبًا في وعاء حتى يبرد.
سخني نصف كمية الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي الطماطم والثوم والملح والفلفل الأسود ورأس الحانوت والكمون، وقلبي جيدًا حتى تذبل الطماطم.
غطي المقلاة، واتركيها على نار هادئة لمدة خمس إلى ثماني دقائق، حتى تذبل تمامًا.
سخني باقي الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البيض، ووزعي الملح والفلفل الأسود على الوجه، واتركيه على نار هادئة لمدة خمس إلى ست دقائق حتى ينضج.
قشري الفلفل الرومي والحار، وضعيه في طبق مسطح. أضيفي إليه الطماطم والبيض، ثم قطعي الخليط بواسطة سكينين إلى قطع صغيرة بشكل متقاطع.
ضعي التسطيرة في طبق التقديم، وزيني الطبق بمخلل الزيتون الأخضر، ثم قدميه ساخنًا مع الخبز.

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