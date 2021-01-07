طرق التخلص من روائح ألواح تقطيع الطعام

(أرشيفية: الإنترنت)

تفضل ربات المنازل كثيرًا ألواح التقطيع الخشبية على تلك المصنوعة من البلاستيك، غير أن روائح بعض المكونات مثل البصل والثوم يمكن أن تبقى عالقة في هذه الألواح.

وكشف مستخدمو مجموعة تنظيف على «فيسبوك» عن أهم نصائحهم للتخلص من الروائح الكريهة في ألواح التقطيع، وفق موقع «24».

وقالت إحدى المستخدمات إنها جربت طرقا عديدة لتنظيف لوح التقطيع الخشبي من رائحة الثوم دون جدوى، وأضافت «لدي لوح تقطيع خشبي وقمت بتقطيع الثوم عليه والآن في كل مرة أقوم فيها بتقطيع شيء آخر يكون طعمه مثل الثوم ولا يمكنني التخلص من هذه الرائحة. ما الذي يمكن أن يزيل طعم الثوم من لوح التقطيع؟».

وأجمعت معظم الإجابات على أن عصير الليمون مع الملح هما المكونان الأفضل للتخلص من الروائح الكريهة العالقة على لوح التقطيع، وقالت إحدى المستخدمات «رشي طبقة رقيقة من الملح، وقطعي حبة الليمون إلى نصفين وافركي لوح التقطيع بأحدهما بقوة لبضع دقائق، ثم انقعي اللوح في ماء ساخن مع عصير النصف الآخر من الليمونة لمدة خمس دقائق، ثم ارفعيه واتركيه حتى يجف».

وقدمت مستخدمة ثانية طريقة أخرى تعتمد على الليمون والملح، حيث قالت «اغمسي نصف ليمونة في ملح خشن ثم استخدميها لتدليك لوح التقطيع»، فيما نصحت مستخدمة ثالثة باستخدام عصير الليمون والملح أو عصير الليمون وبيكاربونات الصوديوم.

وأوصى البعض بتزييت اللوح بانتظام بزيت الزيتون «لمعالجة الخشب» ومنع النكهات من أن تعلق به، كما حذرت إحدى المستخدمات من وضع لوح التقطيع في آلة غسل الأطباق، بينما فضلت بعض المستخدمات ألواح التقطيع البلاستيكية.

ومع ذلك، تمتلك ألواح التقطيع الخشبية خصائص مضادة للبكتيريا، حيث يمكنها امتصاص البكتيريا وحبسها ثم قتلها، بحسب جريدة «إكسبريس» البريطانية.