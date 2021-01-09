كسكسي شهي بالحوت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 11:47 صباحا

يعد الكسكسي بالحوت من أشهر الأكلات الليبية، التي تشتهر في أكثر من بلد، ولهذا الطبق عدة طرق للتحضير، اخترنا لكِ أسهلها لتحضريه في منزلكِ وتستمتعي به مع عائلتكِ، فتعرفي عليها معنا.

المكونات
كيلو كسكسي.
رأس ثوم مقشر.
سمكة متوسطة منظفة ومقطعة حلقات.
ليمونة.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة كمون.
ملح.
3 ملاعق معجون طماطم.
كركم.
ثلث كوب زيت نباتي أو زيتون.
بهارات.
قرنفل مطحون.
فلفل أحمر حار.

طريقة التحضير
- نغسل الكسكسي ثم نصفيه جيدًا ونجففه في صحن كبير، ثم يوضع في الطنجرة المخصصة له الكسكاس للتبويخ ويبخر.
- نستخدم جزءًا من الثوم المهروس ونضعه على الحوت (السمك) في صحن كبير مع الكمون وعصير الليمون ونحركه ليتبل.
- نضع الزيت مع جزء من الثوم المهروس في طنجرة ونحركهما جيدًا حتى ينضجان، ثم نضع الطماطم للتسبيك ونضع الفلفل الأحمر والملح والكركم والفلفل الأسود ونحركها جيدًا، ثم نضيف قليلاً من المياه تكفي لتغطية السمك ونتركها حتى تغلي.
- بعد غليان المرقة، توضع قطع الحوت مع عدم تحريكها، ونضع قليلاً من هذه المرقة على الكسكسي داخل الكسكاس أثناء تبويخه ويحرك حتى يأخذ نكهة المرقة ويصبح لونه أحمر.
- وعند نضوج الكسكسي نضيف إليه الزبدة أو السمن وقليلاً من القرفة أو الحرارات.
- ثم نحضر صحنًا كبيرًا للتقديم نضع به الكسكسي ونضيف إليه المرقة والحوت أعلاها، وللتزيين يمكن إضافة الباذنجان المقلي والفلفل والبطاطا المقلية.

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