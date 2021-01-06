حساء الشعرية والمشروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 03:00 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير حساء المشروم بالشعرية، لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائد المشروم العديدة، فهو من من الخضراوات التي تحتوي على مضادات الأكسدة وتفيد في تغذية الجسم.

المكونات
400 غرام شعيرية
نصف كيلو مشروم شرائح
2 حبة متوسطة بصل شرائح
كوب ونصف حساء دجاج
ثلثا كوب حليب
ربع كوب كريمة طهي
ربع كوب زبد
ملح
فلفل أسود مطحون
ماء للسلق

طريقة التحضير
- في ماء وفير وعلى نار مرتفعة، نسلق الشعيرية لمدة 10 دقائق حتى تنضج، ثم نصفيها من الماء.
- في وعاء كبير على نار متوسطة، نضع الزبد حتى يسخن، ثم نضع فيه البصل وثلاثة أرباع كمية المشروم.
- نقلب المشروم والبصل جيدًا حتى يذبل ويلين، نتبلها بالملح والفلفل الأسود، ثم نضيف إليها الحليب، ونقلبها جيدًا ثم نخفف النار، ونتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نرفعه جانبًا ليهدأ.
- في وعاء آخر وعلى نار متوسطة، نضع الزبد وباقي كمية المشروم ونقلبه حتى يذبل، ثم نضعها جانبًا.
- نضع الشوربة في الخلاط، ونضربه جيدًا لينعم، ويمكن عمل هذه الخطوة بالهاند بلندر.
- نعيد الشوربة في الوعاء مرة أخرى، ونضيف إليها المشروم المتشوح والشعرية المسلوقة، ونقلبها جيدًا ونضع الشوربة على النار مرة أخرى لمدة 5 دقائق حتى تسخن جيدًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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